«Мы не глупые»: Винер-Усманова резко высказалась после заявления FIG о судействе на ОИ

Москва, 19 августа. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усманова отреагировала на заявление Международной федерации гимнастики (FIG) касательно работы судей на ОИ в Токио.

Как отметила главный тренер национальной команды по художественной гимнастике, российская сторона не ожидала другого ответа.

«Если бы ожидали другой ответ, мы бы и не делали такой запрос, поскольку ответ FIG был бы дан сразу на Олимпийских играх, когда произошла несправедливая оценка, которая всколыхнула весь мир», — сказала Винер-Усманова в беседе с агентством «Р-Спорт».

Она отметила, что ВФХГ готовит материалы, которые будут переданы FIG, поскольку никто не собирается закрывать глаза на скандал.

«Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Точно знаем, что мы правы», — резюмировала она.

В четверг Международная федерация гимнастики заявила, что внимательно проанализировала работу судейской бригады на соревнованиях по гимнастике и не выявила непрофессионального и непредвзятого судейства.