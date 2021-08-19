Жители Красноярского края поблагодарили Шойгу за решение вопроса с передачей земли

Москва, 19 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу получил письмо от жителей Емельяновского района Красноярского края, которые поблагодарили его за быстрое решение вопроса с передачей земли.

В письме отмечается, что личная встреча главы оборонного ведомства с работниками завода «Красмаш» позволила урегулировать многолетнюю проблему. Речь идет о передаче земельного участка министерства краевым властям.

«Мы поверили, что наша российская армия стоит не только на защите наших государственных интересов, но также и на защите личных прав, интересов и свобод наших граждан», — написала Ольга Серенкова от лица жителей села Совхоз «Сибиряк».

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу передал часть неиспользуемых земель Минобороны в собственность Красноярского края. Участок, расположенный рядом с селом Совхоз «Сибиряк», признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах ведомства. Рабочая группа занялась оформлением документов для его передачи.