«Предвыборные мероприятия»: эксперт о призыве экс-президента Колумбии к всеобщей амнистии

Богота, 19 августа. Экс-президент Колумбии и лидер правой партии «Демократический центр» Альваро Урибе (2002–2010) предложил провести в стране всеобщую амнистию для установления мира и выхода из «политической поляризации». Его слова приводит El Tiempo.

Esta fue la explicación de Uribe (@AlvaroUribeVel) sobre su propuesta de una amnistía general → https://t.co/3fsreeBJdZ pic.twitter.com/aqebRzTdRd — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 18, 2021

На вопрос «Что необходимо для установления полного мира в Колумбии?» Урибе ответил, что это должна быть «всеобщая амнистия». Однако политик заявил, что у него пока нет механизма, как правильно ее проводить.

prt scr facebook.com/AlvaroUribeVel /

«Стране придется придумать модель амнистии. Я много думал об этом. У меня нет точной модели, но я думаю, что асимметрия в правосудии требует этого», — сказал Урибе.

Он подчеркнул, что имеет в виду ситуацию, когда ряд военных содержится в тюрьме за преступления, совершенные во время вооруженного конфликта, тогда как бывшие руководители партизан находятся на свободе и занимают места в парламенте.

Голоса разнятся

Колумбийский левый политик, правозащитник и философ Иван Сепеда Кастро раскритиковал предложение Урибе и отметил, что преступления против человечества не могут быть амнистированы.

«Если Урибе хочет всеобщей амнистии, условия ясны: преступления против человечности не подлежат амнистии. Истина — непреложное условие. Истина, которую именно он хочет отрицать и не признавать», — написал Сепеда в соцсетях.

Еще один экс-сенатор и кандидат в президенты в 2018 году Густаво Петро согласился с амнистией потому что, по его мнению, «социальное и историческое прощение — фундаментальный момент в любом обществе».

Prt Scr twitter.com / @IvanCepedaCast

Предвыборное мероприятие

По словам автора Telegram-канала «Пиночет печет печенье», предложение Урибе о массовой амнистии — очередное «предвыборное мероприятие», и бывший президент этого не скрывает. Он открыто говорит, что его не устраивает ситуация, когда его союзники из «ультраправых отрядов самообороны пострадали от расследования больше, чем бывшие левые партизаны». В настоящее время ему нужно уравнять ситуацию, чтобы снизить шансы левых на победу.

«Против Урибе играет антирейтинг 75% у его протеже — нынешнего президента Ивана Дуке. Картину портит история гражданской войны между властями и «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC). Расследования Комиссии правды и примирения показали, что ультраправая «Самооборона» в 4–5 раз чаще боевиков FARC совершала теракты, массовые убийства и депортации. Массовые изнасилования применялись ультраправыми настолько часто, что стали их визитной карточкой. Благодаря деятельности Комиссии выяснилось, что все эти преступления ультраправых отрядов одобрялись властями — армейским командованием бывшего президента Альваро Урибе», — отмечает эксперт.

Global Look Press / Carlos Martinez / ZUMAPRESS.com

По мнению автора Telegram-канала, реакция левых сенаторов негативна, и это можно объяснить. В случае с Сепедой «преступления против человечества» совершали военнослужащие эпохи Урибе. А призывы Петро к возврату прав и имущества всем, кто пострадал во время продолжающейся по сей день гражданской войны можно реализовать не раньше 2047 года. Государству необходимо ежегодно тратить около 3–5 млрд долларов, чтобы выполнить соглашение, а это невозможные условия.