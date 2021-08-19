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Путин и премьер Италии отметили важность борьбы с терроризмом в Афганистане

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:10
Политика
Путин и премьер Италии отметили важность борьбы с терроризмом в Афганистане
Федеральное агентство новостей

Москва, 19 августа. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили обстановку в Афганистане.

Стороны отметили необходимость борьбы с распространением террористической идеологии. Инициатором беседы выступил Рим. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Основное внимание уделено положению дел в Афганистане. С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны», — гласит сообщение.

Ранее стало известно о планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры по Афганистану с Владимиром Путиным. Анкара намерена организовать обсуждение в конце недели.

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