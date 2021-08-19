Принц Гарри прекрасно помнит, когда королевская семья впервые обидела Меган

Лондон, 19 августа. Супруга рыжеволосого герцога Сассекского Гарри, как выяснилось, имеет несколько десятков причин обидеться на семью Виндзоров. Так называемые «королевские обозреватели» зачастую указывают отправной точкой совершенно разные, порой абсолютно не связанные между собой моменты. Есть версия и у самого Гарри. Этому сорванцу только дай повод обвинить родню в очередном промахе, пишет Marie Claire.

Но самой главной причиной все же является несерьезное отношение родителей к его избраннице. Не секрет, что в самом начале отношений Гарри и Меган, ее не воспринимали всерьез и посмеивались за ее спиной, о чем свидетельствуют многочисленные источники.