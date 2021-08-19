Принц Гарри прекрасно помнит, когда королевская семья впервые обидела Меган

Лондон, 19 августа. Супруга рыжеволосого герцога Сассекского Гарри, как выяснилось, имеет несколько десятков причин обидеться на семью Виндзоров. Так называемые «королевские обозреватели» зачастую указывают отправной точкой совершенно разные, порой абсолютно не связанные между собой моменты. Есть версия и у самого Гарри. Этому сорванцу только дай повод обвинить родню в очередном промахе, пишет Marie Claire.
Но самой главной причиной все же является несерьезное отношение родителей к его избраннице. Не секрет, что в самом начале отношений Гарри и Меган, ее не воспринимали всерьез и посмеивались за ее спиной, о чем свидетельствуют многочисленные источники.
В 2017 году Меган Маркл не пригласили на семейное мероприятие, посвященное 20-летней годовщине гибели принцессы Дианы, в поместье Элторп в Нортгемптоне.
Члены королевской семьи и другие родственники принцессы Уэльской в тот день собрались почтить память трагически ушедшей Дианы Спенсер и вспомнить все, что она сделала за свою короткую жизнь.
«Семья запланировала на 1 июля частную службу, чтобы заново освятить ее могилу. В списке гостей были не только Уильям и Кейт, но и их дети, принц Джордж и принцесса Шарлотта, братья и сестры Дианы — граф Спенсер, леди Сара Маккоркодейл и баронесса Феллоуз, а также Архиепископ Кентерберийский, но Меган там не было», — вспоминает комментатор британской королевской семьи Даниэла Эльзер.
Помимо этого, к слову сказать, вопиющего происшествия, семья также активно нашептывала Гарри не торопиться в вопросе отношений с Меган и уже тем более откреститься от желания создать с ней ячейку общества. Сегодня известны и имена тех, кто говорил такие речи. Это и герцог Эдинбургский, и принц Уильям, и даже герцогиня Кэтрин. Все это очень расстроило влюбленного принца, и он рассказал об этом Меган, после чего у пары появилось крепкое убеждение — они одни против всех. Спустя полгода он сделал предложение Меган.
Будущая герцогиня Сассекская сказала «Да» во дворе Кенсингтонского дворца, который влюбленные называли своим домом.
По словам Эльзер, к тому времени в отношениях между молодоженами и королевской семьей возникла пропасть. Сейчас герцогиня практически в каждом своем интервью для прессы демонстрирует презрительное отношение к британским традициям.
Ранее сообщалось, что в СМИ продолжают распространять слухи о примирении принцев Гарри и Уильяма.