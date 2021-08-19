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Более 60% американцев назвали ошибкой кампанию США в Афганистане
Весь мир
Более 60% американцев назвали ошибкой кампанию США в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 19 августа. 6 из 10 американцев считают, что война в Афганистане не стоила того, чтобы принимать в ней участие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Associated Press-NORC.

Опрос, о котором идет речь, проводился в Соединенных Штатах в период с 12 по 16 августа на фоне стремительного продвижения «Талибана»1 (запрещен в РФ) по территории Афганистана. Участие в нем приняли 1 729 взрослых американцев, погрешность выборки составила около 3,2%.

Согласно опубликованным результатам, 35% американцев считают, что конфликт в южноазиатской республике стоил участия Штатов в нем. Примерно на таком же уровне американские респонденты поддерживают кампанию своей страны в Ираке.

62% граждан США уверены, что государству не стоило принимать участия в боевых действиях в Афганистане. И демократы, и республиканцы разделяют эту позицию примерно на одном уровне: против афганской кампании Штатов выступили 67% сторонников Демпартии и 57% сторонников Республиканской партии.

Стремительный уход

После того как 15 августа под натиском талибов пал Кабул и группировка официально пришла к власти в Афганистане, на администрацию президента США Джо Байдена обрушилась резкая критика — в том числе и со стороны рядовых американцев.

Поводом для нее стал стремительный вывод американского контингента из республики, который осуществляется в рамках договоренностей с «Талибаном», заключенных в Дохе в начале 2020 года. Изначально соглашение предполагало, что Штаты покинут афганские земли к маю текущего года, однако в итоге этот срок перенесли на 11 сентября.

На фоне старта кампании по выводу американских войск и контингента НАТО активизировалось наступление талибов на афганские провинции. Чуть более чем за неделю в августе боевики «Талибана» сумели установить контроль практически над всеми регионами страны, добиться отставки президента Ашрафа Гани и его последующего бегства за рубеж и взять власть в свои руки.

Это спровоцировало беспокойство среди афганского населения: граждане республики буквально штурмом брали международный аэропорт. Люди, знавшие о том, что США и прочие зарубежные государства вывозят из Афганистана своих дипломатов, бежали за самолетами прямо по взлетной полосе — некоторые из них цеплялись за фюзеляж, срываясь после набора высоты.

Происходящее возмутило рядовых жителей США, которые обвинили Вашингтон в позорном бегстве из региона, а также назвали кампанию Штатов в республике одной из самых провальных страниц в истории американских войск.

Среди тех, кто раскритиковал администрацию Байдена за это решение, был и его предшественник на посту президента Дональд Трамп.

«Какой же будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», ­— подчеркнул экс-президент.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан
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