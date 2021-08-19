Более 60% американцев назвали ошибкой кампанию США в Афганистане

Вашингтон, 19 августа. 6 из 10 американцев считают, что война в Афганистане не стоила того, чтобы принимать в ней участие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Associated Press-NORC.

Опрос, о котором идет речь, проводился в Соединенных Штатах в период с 12 по 16 августа на фоне стремительного продвижения «Талибана»1 (запрещен в РФ) по территории Афганистана. Участие в нем приняли 1 729 взрослых американцев, погрешность выборки составила около 3,2%.

Roughly two-thirds of Americans say they don’t think the war in Afghanistan was worth fighting, according to an AP-NORC poll. They are more divided on President Joe Biden's performance: 47% approve of his management of international affairs. https://t.co/PecurJxmXp — The Associated Press (@AP) August 19, 2021

Согласно опубликованным результатам, 35% американцев считают, что конфликт в южноазиатской республике стоил участия Штатов в нем. Примерно на таком же уровне американские респонденты поддерживают кампанию своей страны в Ираке.

62% граждан США уверены, что государству не стоило принимать участия в боевых действиях в Афганистане. И демократы, и республиканцы разделяют эту позицию примерно на одном уровне: против афганской кампании Штатов выступили 67% сторонников Демпартии и 57% сторонников Республиканской партии.

Стремительный уход

После того как 15 августа под натиском талибов пал Кабул и группировка официально пришла к власти в Афганистане, на администрацию президента США Джо Байдена обрушилась резкая критика — в том числе и со стороны рядовых американцев.

Поводом для нее стал стремительный вывод американского контингента из республики, который осуществляется в рамках договоренностей с «Талибаном», заключенных в Дохе в начале 2020 года. Изначально соглашение предполагало, что Штаты покинут афганские земли к маю текущего года, однако в итоге этот срок перенесли на 11 сентября.

President Biden said he thought chaos in Afghanistan was inevitable after US troops left, even though he spent months promising there would be order https://t.co/KRahaW9ihI — CNN (@CNN) August 18, 2021

На фоне старта кампании по выводу американских войск и контингента НАТО активизировалось наступление талибов на афганские провинции. Чуть более чем за неделю в августе боевики «Талибана» сумели установить контроль практически над всеми регионами страны, добиться отставки президента Ашрафа Гани и его последующего бегства за рубеж и взять власть в свои руки.

Это спровоцировало беспокойство среди афганского населения: граждане республики буквально штурмом брали международный аэропорт. Люди, знавшие о том, что США и прочие зарубежные государства вывозят из Афганистана своих дипломатов, бежали за самолетами прямо по взлетной полосе — некоторые из них цеплялись за фюзеляж, срываясь после набора высоты.

Desperate civilians scramble to get a place on a plane at Kabul airport in Afghanistan on Monday amid the US withdrawal.



For many, it brought back memories of Vietnam in April 1975 pic.twitter.com/fwztFFCUfG — TRT World (@trtworld) August 16, 2021

Происходящее возмутило рядовых жителей США, которые обвинили Вашингтон в позорном бегстве из региона, а также назвали кампанию Штатов в республике одной из самых провальных страниц в истории американских войск.

Среди тех, кто раскритиковал администрацию Байдена за это решение, был и его предшественник на посту президента Дональд Трамп.

«Какой же будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», ­— подчеркнул экс-президент.

1 Организация запрещена на территории РФ.