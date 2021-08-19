ФАН узнал подробности госпитализации актера Бориса Щербакова

Москва, 19 августа. Корреспонденты ФАН выяснили вероятную причину госпитализации актера Бориса Щербакова. Ранее болезнь артиста связывали с возможным заражением коронавирусом.

Ведущий программы «Последний день» Борис Щербаков находится под присмотром медиков, его состояние оценивается как нормальное. Прежде СМИ сообщали, что артист оказался в больнице из-за положительного ПЦР-теста. Кроме того, появлялись новости о том, что якобы у звезды диагностировали двустороннюю пневмонию.

Журналистам ФАН удалось узнать новые детали о состоянии здоровья актера. Инсайдер сообщил, что Щербаков был госпитализирован 17 августа с подозрением на COVID-19, однако опасения не подтвердились.

«У него подозрение на воспаление легких, общее состояние — как при простудном заболевании», — заявил источник, близкий к окружению актера.

По словам инсайдера, в настоящий момент Щербаков находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно. Более того, он уже ждет выписку из больницы.

Ранее сообщалось, что болезнь артиста протекает в хронической форме. Также СМИ утверждали, что врачи оценили состояние Бориса Щербакова как среднетяжелое.