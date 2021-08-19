Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 18:58
18:55
Экономика
Россиянам объяснили, в какие металлы выгоднее инвестировать
18:54
Весь мир
Пороховая бочка на юге Сирии: репортаж ФАН из Деръа
18:50
Общество
Собаки-космонавты Белка и Стрелка вернулись на Землю 61 год назад 
18:49
Происшествия
Джумаева отправили в колонию на пять лет за драку с сотрудниками ОМОН
18:48
Политика
Захарова назвала условия для исключения «Талибана» из списка террористов
18:47
Происшествия
Экс-сотрудника компании из Волхова обвинили в получении 100 тыс. рублей за бездействие
18:47
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Симферополе за два часа
18:45
Армия
WP: Зеленский призвал НАТО взять страну в Альянс для защиты от «наступления» России
18:45
Общество
COVID-ограничения не помешают празднованию Дня города в Самаре
18:45
Общество
Политолог Соловейчик объяснил важность решения Беглова о постройке новых детсадов
Все новости

ФАН узнал подробности госпитализации актера Бориса Щербакова

  /   Обновлено: 19 августа 2021 17:48
Общество
ФАН узнал подробности госпитализации актера Бориса Щербакова
Россия 1  /  Prt Scr / Судьба человека

Москва, 19 августа. Корреспонденты ФАН выяснили вероятную причину госпитализации актера Бориса Щербакова. Ранее болезнь артиста связывали с возможным заражением коронавирусом.

Ведущий программы «Последний день» Борис Щербаков находится под присмотром медиков, его состояние оценивается как нормальное. Прежде СМИ сообщали, что артист оказался в больнице из-за положительного ПЦР-теста. Кроме того, появлялись новости о том, что якобы у звезды диагностировали двустороннюю пневмонию.

Журналистам ФАН удалось узнать новые детали о состоянии здоровья актера. Инсайдер сообщил, что Щербаков был госпитализирован 17 августа с подозрением на COVID-19, однако опасения не подтвердились.

«У него подозрение на воспаление легких, общее состояние — как при простудном заболевании», — заявил источник, близкий к окружению актера.

По словам инсайдера, в настоящий момент Щербаков находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно. Более того, он уже ждет выписку из больницы.

Ранее сообщалось, что болезнь артиста протекает в хронической форме. Также СМИ утверждали, что врачи оценили состояние Бориса Щербакова как среднетяжелое.

Вернуться назад

Все новости / Общество / ФАН узнал подробности госпитализации актера Бориса Щербакова
здоровье госпитализация щербаков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru