Эксперты назвали способы поощрения привитых россиян без денег из бюджета

Розыгрыш денежных призов по 100 тысяч рублей среди вакцинированных россиян может стать хорошим стимулом для части граждан, но вряд ли привлечет большинство сомневающихся. Об этом в интервью ФАН сообщили специалисты в области маркетинга и психологии.

При этом, по словам специалистов, до сих пор остаются неиспользованными ряд дополнительных инструментов мотивации, которые могли бы эффективно стимулировать население к вакцинации от COVID-19, в том числе без использования бюджетных средств.

Ранее Правительство РФ объявило о розыгрыше осенью в общей сложности 100 миллионов рублей среди вакцинированных россиян, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В начале августа среди привитых жителей Подмосковья разыграли уже вторую по счету квартиру. Перед этим о старте аналогичной акции объявили власти Приморья: они анонсировали розыгрыш двух квартир и пяти автомобилей. А сделавшие прививку от коронавируса жители нескольких районов Башкирии смогут претендовать на три рулона сена.

Федеральное агентство новостей /

«Нужно рассказывать о медотводах»

Декан факультета маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Окунькова в интервью ФАН поддержала инициативу правительства о проведении лотереи. Кроме того, она заявила о важности комплексного подхода в стимулировании граждан к вакцинации от коронавируса.

«Ситуация с прививками очень сложная, и сдвинуть ее с места непросто. В первую очередь, думаю, сработал бы личный пример, если бы публично представители элиты, популярные блогеры, артисты ставили себе прививки и все это публично освещалось, — рассказала Окунькова. — Финансовая мотивация тоже эффективна. Я приветствую такую инициативу правительства».

Собеседница ФАН отметила положительный эффект и практики премирования привившихся сотрудников. При этом, по мнению Елены, значительно улучшить ситуацию с вакцинацией населения способно массовое введение медицинских обследований перед инъекцией первого компонента.

«Очень важно предложить людям бесплатно качественное блиц-обследование здоровья перед прививкой. Мне кажется, если мы делаем акцент на массовость вакцинации, организуем все это в потоке, то у людей это вызывает подсознательный страх», — отметила маркетолог.

По словам Окуньковой, необходимо продвигать не массовый, а, напротив, индивидуальный подход к вакцинации населения.

«Люди хотят видеть, что есть обследования, есть обоснованные медотводы. Нужно, чтобы эти примеры тоже пиарились в СМИ, чтобы люди видели: вот здесь отклонение у человека — и ему не стали делать прививку, здесь по объективным показаниям перенесли на более поздний срок, а здесь сделали, и все в порядке. Продвижение массового продукта, пустой пиар – это уже все понятно людям и в основном вызывает негатив. У них создается впечатление, что их обманывают», — пояснила свою точку зрения эксперт.

Преподаватель РЭУ имени Плеханова обратила внимание на недостаточное использование инструментов так называемого образовательного маркетинга — научно-просветительской деятельности без элементов открытой пропаганды.

«Нужно объяснять населению, как эта прививка делается, какие есть и чем отличается, какие могут быть последствия. Если все это будет применяться в комплексе и сбалансированно, то наверняка принесет свои плоды», — подытожила Елена Окунькова.

Федеральное агентство новостей /

«Налог на людей, у которых плохо с математикой»

Психолог Валентин Денисов-Мельников скептически оценил идею разыграть среди россиян тысячу призов по 100 тысяч рублей. По его мнению, если ту же самую сумму разделить на большее число победителей при меньшем размере выигрыша, акция окажется более эффективной.

Денежное вознаграждение должно быть гарантированным хотя бы для конкретной категории населения, тогда ее представителям психологически проще будет решиться на прививку, отметил эксперт.

«Ту же самую сумму можно разбить на 10 тысяч призов по 10 тысяч или 100 тысяч призов по 1000 рублей. Лотерея — это, конечно, хорошо, но, знаете, есть такая шутка, что лотерея — это налог на людей, у которых плохо с математикой. Все-таки не так много людей смогут получить эти деньги и воспользоваться ими. После объявления о таком розыгрыше народ не побежит вакцинироваться — разве что самые большие оптимисты, которые уверены, что выиграют», — отметил Денисов-Мельников.

Психолог добавил, что хорошим стимулом могла бы стать отмена ограничений и санитарно-эпидемиологических требований для сделавших прививки.

Первый заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК в Общественной палате РФ Михаил Аничкин, в свою очередь, назвал «несерьезными» любые розыгрыши денег и ценных призов в качестве меры стимулирования вакцинации.

«Как можно призами затащить на такое серьезное дело, как вакцинация? Все эти розыгрыши непонятно чего и непонятно как мне кажутся достаточно несерьезными. Клоунадой, так сказать, — поделился своим мнением Аничкин. — Общественное сознание — достаточно устойчивая категория, и если уж влиять на него, то нужно делать это профессионально».

По словам эксперта в сфере безопасности, для увеличения доли привитых граждан в России можно использовать только два варианта.

«Либо это строгая директива, когда все подряд прививаются, — как в Советском Союзе всех прививали от оспы, и ничего, нормально все было. Либо нужно вести серьезную разъяснительную работу с населением о том, что же все-таки представляет собой это заболевание и чем оно грозит, — пояснил Аничкин. — СМИ должны не просто нагнетать страх как таковой, а объяснять, что конкретно нужно делать, чтобы остаться в живых».

По данным портала gogov.ru на 19 августа, хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 41,6 млн человек, что составляет 28,5% от численности населения. Самые высокие показатели количества привитых жителей фиксируются в Белгородской области (44,6%), Чукотском автономном округе (41,2%) и Чеченской Республике (41,1%).