После распада Советского Союза Украине отошли 30 боевых кораблей, одна подводная лодка, 28 судов обеспечения, всего — 67 единиц. Киев также получил 90 боевых самолетов. К началу Крымской весны в составе Военно-морских сил Украины уже числились 22 боевых корабля и катера. На данный момент у Киева в наличии 16 боевых кораблей и большое количество резиновых лодок, переданных Украине западными партнерами.

Критическое положение дел украинского флота никак не смущает президента страны Владимира Зеленского. Он, как и его предшественник — Петр Порошенко, анонсировал большую программу развития Военно-морского флота (ВМФ) страны. Согласно планам главы украинского государства, к 2035 году (за 14 лет) будет полностью обновлен и модернизирован состав Военно-морских сил страны.

По его словам, программа состоит из трех этапов, и на данный момент идет подготовка инфраструктуры для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Помимо этого, в программе обозначено возведение военно-морских баз на Черноморском и Азовском побережьях — в Очакове и Бердянске. Глава государства заявил, что «большой флот» необходим киевским властям, чтобы разблокировать Черное и Азовское моря, где сегодня господствует Россия.

Для реализации планов, подчеркнул Зеленский, важно будет заручиться поддержкой США, Великобритании и государств-членов Евросоюза. Он добавил, что в рамках программы киевские власти наращивают присутствие флота союзников из стран Североатлантического альянса (НАТО) в акватории Черного и Азовского морей.

ФБА «Экономика сегодня» /

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей оценил планы Украины создать «большой флот» до 2035 года. По его словам, за 30 лет независимости киевские власти умудрились уничтожить свои Военно-морские силы.

«14 лет — очень большой срок. Но мы видим сегодня, какой Украине удалось создать флот за 30 лет своей независимости, а вернее — какой потерять. Украинского флота, по большему счету, сегодня просто нет. Как там будет через 14 лет, трудно сказать. Для создания мощного флота нужны деньги, производственная база, а также профессиональные кадры», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт добавил, что для создания мощного флота необходимо иметь много средств, которых у Украины тоже нет. Поэтому, отметил Дандыкин, в планах Украины приходится глубоко сомневаться.

«Я думаю, что заявление Зеленского является чисто политическим, связанное с 30-летием независимости Украины. Но, скорее всего, план Зеленского не имеет большой перспективы, поскольку у Киева просто нет денег на создание флота. Сегодня, наверное, не осталось стран, у которых Украина еще не просила денег. Поэтому план Зеленского — неподъемная для страны тема. Большой флот — всего лишь, как обычно, мечты украинских политиков. Хочу отметить, к 2035 году уже будет полностью обновлен Черноморский флот России. Поэтому в планах Украины приходится глубоко сомневаться», — резюмировал Василий Дандыкин.

Украина как государство за последние годы окончательно потеряла политический и экономический суверенитет. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.