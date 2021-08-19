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СК подтвердил принадлежность найденных в Тюмени останков пропавшей школьнице
Происшествия
СК подтвердил принадлежность найденных в Тюмени останков пропавшей школьнице
Федеральное агентство новостей

Тюмень, 19 августа. Тело ребенка, найденное рядом с автозаправочной станцией в Тюмени, принадлежит пропавшей восьмилетней школьнице, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что в четверг утром, 19 августа, на берегу озера Оброчное в Тюмени был найден пакет, внутри которого находились останки ребенка. В результате проведения первичных следственных действий был сделан вывод о том, что тело принадлежит Анастасии М.

«Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий», — отметила представитель СК России.

Школьница ушла из своего дома 30 июня и перестала выходить на связь. К ее поискам подключились криминалисты, правоохранители, спасатели и волонтеры. По словам последних, они несколько раз прочесывали место, где сегодня был найден труп, но ничего подозрительного не увидели.

Ранее ФАН опубликовал видео с места обнаружения трупа ребенка у АЗС в Тюмени.

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