СК подтвердил принадлежность найденных в Тюмени останков пропавшей школьнице

Тюмень, 19 августа. Тело ребенка, найденное рядом с автозаправочной станцией в Тюмени, принадлежит пропавшей восьмилетней школьнице, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что в четверг утром, 19 августа, на берегу озера Оброчное в Тюмени был найден пакет, внутри которого находились останки ребенка. В результате проведения первичных следственных действий был сделан вывод о том, что тело принадлежит Анастасии М.

«Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий», — отметила представитель СК России.

Школьница ушла из своего дома 30 июня и перестала выходить на связь. К ее поискам подключились криминалисты, правоохранители, спасатели и волонтеры. По словам последних, они несколько раз прочесывали место, где сегодня был найден труп, но ничего подозрительного не увидели.

Ранее ФАН опубликовал видео с места обнаружения трупа ребенка у АЗС в Тюмени.