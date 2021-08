Китайская компания выкупила бывший автомобильный завод Mercedes Benz в Бразилии

Бразилиа, 19 августа. Китайская компания Great Wall Motor выкупила закрытый автомобильный завод на месте ушедшего немецкого Mercedes Benz. Об этом сообщили представители Great Wall. Автомобилестроительный концерн Daimler-Benz AG продал китайской компании завод за неназванную сумму. Таким образом, Great Wall вышел на крупнейший рынок в Латинской Америке.

Daimler AG has sold a factory in Brazil to China's Great Wall Motor Co Ltd for an undisclosed sum, the German car maker said on Wednesday, marking the Chinese manufacturer's arrival in Latin America's largest economy. https://t.co/ahhj0XgXNN