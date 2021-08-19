Китайская компания выкупила бывший автомобильный завод Mercedes Benz в Бразилии

Бразилиа, 19 августа. Китайская компания Great Wall Motor выкупила закрытый автомобильный завод на месте ушедшего немецкого Mercedes Benz. Об этом сообщили представители Great Wall. Автомобилестроительный концерн Daimler-Benz AG продал китайской компании завод за неназванную сумму. Таким образом, Great Wall вышел на крупнейший рынок в Латинской Америке.

Daimler AG has sold a factory in Brazil to China's Great Wall Motor Co Ltd for an undisclosed sum, the German car maker said on Wednesday, marking the Chinese manufacturer's arrival in Latin America's largest economy. https://t.co/ahhj0XgXNN — Times LIVE (@TimesLIVE) August 18, 2021

Great Wall Motor со штаб-квартирой в Баодине является основным производителем грузовиков-пикапов в КНР. Компания также выпускает транспортные средства в России и Таиланде. Представители Great Wall рассказали в отдельном заявлении, что собираются модернизировать завод, чтобы увеличить производственный потенциал до 100 тысяч машин в год.

Great Wall Motor acquires Daimler's plant in Brazilhttps://t.co/tI1XD70dTk pic.twitter.com/ROwK1s5pf7 — CnEVPost (@CnEVPost) August 19, 2021

Представители китайской компании ранее сообщали, что Great Wall приняла решение перераспределить часть инвестиций на 1 млрд долларов из Индии в Бразилию. Этот шаг был вызван беспокойством производителя из-за задержки одобрения процедуры со стороны индийского правительства.

China's Great Wall Motor to move some India investment to Brazil due to approval delays... via @BT_India https://t.co/ST5WX6DJYg — Ajay Bagga (@Ajay_Bagga) August 11, 2021

Мировой рынок играет ключевую роль для Great Wall Motor. В прошлом году было продано 1,1 млн транспортных средств. Компания планирует повысить это число до 4 млн к 2025 году.

Daimler объявил в декабре о сокращении производства в Бразилии и закрытии завода Mercedes Benz, работающего с 2016 года в городе Ирасемаполис штата Сан-Паулу. Предприятие было открыто в период, когда правительство Бразилии требовало у производителей иметь заводы в случае больших объемов продажи на местном рынке. Это привело к избытку мощностей из-за спроса. По словам представителей Daimler, падение продаж автомобилей повышенной комфортности во время пандемии СOVID-19 сделало невозможным сохранение завода.

Китай является крупнейшим инвестором в Бразилии. Между 2007 и 2020 годами китайские компании сделали вклад в 176 проектов общей стоимостью 66,1 млрд долларов. Кроме того, Бразилия получила за этот период 47% инвестиций Китая в Латинскую Америку.