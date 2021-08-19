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Китайская компания выкупила бывший автомобильный завод Mercedes Benz в Бразилии
Весь мир
Китайская компания выкупила бывший автомобильный завод Mercedes Benz в Бразилии
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Бразилиа, 19 августа. Китайская компания Great Wall Motor выкупила закрытый автомобильный завод на месте ушедшего немецкого Mercedes Benz. Об этом сообщили представители Great Wall. Автомобилестроительный концерн Daimler-Benz AG продал китайской компании завод за неназванную сумму. Таким образом, Great Wall вышел на крупнейший рынок в Латинской Америке.

Great Wall Motor со штаб-квартирой в Баодине является основным производителем грузовиков-пикапов в КНР. Компания также выпускает транспортные средства в России и Таиланде. Представители Great Wall рассказали в отдельном заявлении, что собираются модернизировать завод, чтобы увеличить производственный потенциал до 100 тысяч машин в год.

Представители китайской компании ранее сообщали, что Great Wall приняла решение перераспределить часть инвестиций на 1 млрд долларов из Индии в Бразилию. Этот шаг был вызван беспокойством производителя из-за задержки одобрения процедуры со стороны индийского правительства.

Мировой рынок играет ключевую роль для Great Wall Motor. В прошлом году было продано 1,1 млн транспортных средств. Компания планирует повысить это число до 4 млн к 2025 году.

Daimler объявил в декабре о сокращении производства в Бразилии и закрытии завода Mercedes Benz, работающего с 2016 года в городе Ирасемаполис штата Сан-Паулу. Предприятие было открыто в период, когда правительство Бразилии требовало у производителей иметь заводы в случае больших объемов продажи на местном рынке. Это привело к избытку мощностей из-за спроса. По словам представителей Daimler, падение продаж автомобилей повышенной комфортности во время пандемии СOVID-19 сделало невозможным сохранение завода.

Китай является крупнейшим инвестором в Бразилии. Между 2007 и 2020 годами китайские компании сделали вклад в 176 проектов общей стоимостью 66,1 млрд долларов. Кроме того, Бразилия получила за этот период 47% инвестиций Китая в Латинскую Америку.

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бразилия автомобили завод mercedes benz
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