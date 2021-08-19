Голландец перечислил главные отличия дач в России и Нидерландах

Москва, 19 августа. Переехавший в Россию голландец Махил рассказал, чем отличаются дачные участки в России и Нидерландах.

В первую очередь иностранцу бросилось в глаза следующее: в России дача — это земля, на которой можно отдыхать и делать все, что душе угодно. А вот в Голландии царят очень строгие правила.

«На некоторых дачах нельзя ночевать, на других — приводить много людей. На третьих запрещены животные, на четвертых — никаких барбекю. И, конечно, ты не можешь строить там то, что хочешь. Все должны выполнять эти правила», — написал Махил с воем блоге «Голландец в России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Еще одно отличие касается заборов. В России они, как правило, высокие и не похожи друг на друга. Из-за этого создается впечатление разрозненности. А вот дачные участки в Нидерландах обычно ограничивают зелеными насаждениями или невысокими деревянными ограждениями.

Кроме того, в России у большинства жителей огромные участки. У голландцев же их размеры гораздо скромнее. А если и есть домики, то они, в основном, используются только для хранения инвентаря.

«В России на дачи ездят, чтобы побыть на природе, поработать и отдохнуть (бассейн, шашлыки, гамаки, встречи с друзьями). В Голландии — чтобы выращивать свои овощи и фрукты», — добавил путешественник.

Согласно официальной статистике, в РФ больше половины людей (62%) регулярно посещают свои загородные участки. По стране насчитывается около 16 миллионов дач, а вот на родине блогера — всего 240 тысяч.

Голландец Махил ранее поделился впечатлениями от цен в русских магазинах. Как выяснилось, некоторые из товаров подешевели.