Церковь пятидесятников в Самаре снесут за госсчет

Самара, 19 августа. Администрация города нашла подрядчика для сноса двухэтажного здания по улице Анжерской. Это территория поселка Мехзавод в Красноглинском районе. Помещение строилось для религиозной конфессии.

На то, что данное сооружение — культовое, однозначно указывает его архитектура, в частности, проем на башне в форме креста. По сведениям ФАН, здесь проводились службы церкви пятидесятников — одного из ответвлений протестантства.

Но данная земля имеет вид разрешенного использования только под индивидуальное жилищное строительство. Тот факт, что в помещении церкви, как свидетельствуют очевидцы, была небольшая гостиница, не делает здание жилым домом. Потому по закону оно попадает под снос.

Администрация Самары выделила на эти цели 1 629 106 рублей. Подрядчик должен осуществить снос до конца 2021 года.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Самаре решением суда приостановили скандальную стройку епархиального детского центра на территории, бывшей частью ботанического сада.