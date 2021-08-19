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Врач-дерматолог назвала самые безопасные ткани для чувствительной и детской кожи
Общество
Врач-дерматолог назвала самые безопасные ткани для чувствительной и детской кожи
pixabay.com  / 

Чтобы избежать аллергических реакций у людей с чувствительной кожей, необходимо выбирать ткани из льна, бязи и хлопка, а также отказаться от обтягивающих фасонов. Об этом ФАН рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Котова.

Специалист отметил, что для чувствительной и детской кожи необходимо выбирать ткани максимально натурального состава. Помимо традиционного льна, бязи и хлопка высокого качества, существуют материалы из крапивы, эвкалипта и бамбука. Такие эко-ткани позиционируются как наименее аллергенные.

«В одежде из крапивы и бамбука не скапливается пыль и не заводятся клещи, а эвкалипт может уничтожать вредные бактерии, — сообщила Котова. — При соблюдении правил использования риск раздражения у детей сводится практически к нулю. Также важно отказаться от обтягивающих фасонов и избегать плотного соприкосновения с кожей. Одежда и белье не должны нигде ничего сдавливать. Те же узкие джинсы у девочек могут спровоцировать не только кожные аллергические реакции, но и развитие заболеваний, связанных с гинекологией, проблемы с желудочно-кишечным трактом, так как оказывается давление на область живота. У мальчиков плотная одежда также может вызвать проблемы с развитием мочеполовой системы».

Дерматолог добавила, что, приобретая одежду, важно запрашивать сертификаты качества и обращать внимание на характерный запах.

«Если он есть, ткань может быть токсичной, — подчеркнула собеседница ФАН. — К сожалению, никто не знает, как ее варили и какие краски на нее наносили. Из-за ткани у детей также может возникнуть раздражение на коже».

Врач-дерматолог назвала самые безопасные ткани для чувствительной и детской кожи
piqsels.com  / 

Ирина Котова обратила внимание, что сегодня технологии находятся на таком уровне, что даже профессионалы не всегда могут отличить натуральный материал от синтетического.

«Именно поэтому цифровая маркировка — хороший инструмент, который содержит важную информацию для родителей, — заметила врач. — Приложение национальной системы маркировки товаров «Честный ЗНАК» может предоставить покупателям конкретную информацию, где была произведена одежда, из каких материалов, ее химический состав, размер, инструкцию по уходу. Тут же можно посмотреть все сертификаты на безопасность и качество».

В заключение эксперт посоветовала оповестить продавца при появлении сомнений в качестве приобретаемой одежды в магазине, например, если оно не соответствует маркировке.

«Если продавец не решает вашу проблему, вы можете подать жалобу в Роспотребнадзор. Естественно, лучше отказаться от покупки такой вещи», — добавила Ирина Котова.

Ранее стало известно, что обязательная маркировка сигарет в России принесла в бюджет государства 45 миллиардов рублей.

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