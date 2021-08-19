Фото Сергея Лазарева с подросшим сыном очаровало поклонников

Москва, 19 августа. Знаменитый певец Сергей Лазарев поделился с фанатами фотографией с подросшим сыном Никитой. Поклонники звезды пришли в восторг от снимка.

Лазарев нечасто радует фанатов семейными фотографиями. Но подписчики всегда с большим трепетом относятся к опубликованным кадрам звезды сцены. На снимке, размещенном на странице Лазарева в Instagram, 38-летний артист держит за голову улыбающегося сына. Сам певец светится от счастья.

Лазарев раскрыл поклонникам подробности воспитания наследника. Он особое внимание уделяет образованию. Никита изучает английский, даже когда путешествует с отцом.

«Уезжая на гастроли, я всегда стараюсь занять Никитку увлекательными делами! Вчера плавание, сегодня занимались танцами и, конечно, английский. Даже уезжая на отдых, мы все равно стараемся хотя бы по 20 минут в день уделять английскому, чтобы не терять навыки», — написал известный певец.

Поклонники были очарованы фотографией лучезарных Лазарева и его сына. В комментариях под публикацией звезде оставили сотни теплых слов.

«Какой большой стал! Никита красавчик»; «Как вы похожи. Солнышки»; «Какие милые!» — пишут подписчики.

Сергей Лазарев никогда не был женат, но у него есть двое детей. Долгое время певец встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. После расставания экс-влюбленные поддерживают теплые отношения.