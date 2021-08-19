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Клаудиньо заявил о готовности играть на любой позиции в «Зените»
Спорт
Клаудиньо заявил о готовности играть на любой позиции в «Зените»
Global Look Press  /  Rafael Moreira

Санкт-Петербург, 19 августа. Хавбек петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Клаудиньо рассказал, что ему привычнее играть в роли атакующего защитника. 

По словам бразильца, у него есть опыт игры и крайнего нападающего, и центрального полузащитника.

«Где меня увидит главный тренер, там я буду готов выходить и отдавать всего себя команде», — цитирует полузащитника газета «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно о трансфере Клаудиньо в «Зенит». Бразилец будет выступать за сине-бело-голубых под двадцатым номером. Контракт между сторонами подписан сроком на пять лет — до 2026 года. В сборной Бразилии 24-летний хавбек сыграл в шести матчах олимпийского турнира и помог завоевать золото прошедших в Токио Игр.

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футбол Зенит рпл Клаудиньо
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