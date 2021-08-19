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В Сибири, где горят леса, могут разрешить отстрел кабана и волка вне сезона
Общество
В Сибири, где горят леса, могут разрешить отстрел кабана и волка вне сезона
Global Look Press  /  Serguei Fomine/Global Look Press

В Восточной Сибири вероятен дополнительный бонус для охотников — выдача разрешений на отстрел кабанов и волков. Несмотря на сильные пожары, поголовье этих диких животных, к сожалению, превышает нормы и несет опасность для остальной фауны сибирских лесов. Волки еще больше угрожают фермерскому хозяйству, ведь домашний скот достается лучшему охотнику леса гораздо легче диких животных.

«На данный момент в Иркутской области насчитывается порядка 6500 волков. А норма — 1500. С кабанами история сложнее, они обитают на юге области, которую пожары почти не затронули, но сейчас бушует африканская чума свиней. Дикий кабан — главный разносчик в лесу. Были зафиксированы случаи чумы в области. Сейчас поголовье составляет порядка 9100 особей, согласно недавнему распоряжению, его необходимо сократить на пять тысяч животных. Но с кабанами такая история по всей Сибири», — рассказал источник в Федеральном агентстве лесного хозяйства.

Напомним, ранее ФАН писал, что дикие животные восточной Сибири практически не пострадали от лесных пожаров. Благодаря тому, что пожар возникает очагами. Звери просто переходят туда, где нет огня.

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животные сибирь леса
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