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Полиция проверяет сообщения о заминированном грузовике возле Конгресса США

  /   Обновлено: 19 августа 2021 18:13
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о заминированном грузовике возле Конгресса США
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Вашингтон, 19 августа. Полицейские проверяют информацию о якобы заминированном грузовике, припаркованном возле библиотеки Конгресса США в Вашингтоне.

В районе Капитолия идет эвакуация. По информации СМИ, подозрительное транспортное средство находится в непосредственной близости от здания конгресса.

Из здания, расположенного напротив, вывели всех людей. Несколько кварталов оцеплены сотрудниками правоохранительных органов. Другие подробности инцидента пока неизвестны.

Несколько недель назад анонимы «заминировали» офис президента Украины Владимира Зеленского. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

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