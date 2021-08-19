Экономисты считают, что сократить пенсионный возраст можно, но с условиями

Внесенный в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста, по оценкам специалистов, ничего более, как только предвыборная агитация. Однако, по мнению многих экономистов, сократить обязательный возрастной порог возможно, но не на тех условиях, которые предложили коммунисты. Об этом ФАН рассказал известный экономист Василий Колташов.

«Есть категория людей, которая не торопится на пенсию. И этой категории нужно предложить возможность выхода на пенсию позднее, в нынешние сроки или даже, может быть, позже. Но со значительным повышением пенсии. То есть чем позже уходишь, тем больше пенсия. Надо сделать так, чтобы люди были мотивированы, сами принимали решение о продлении возраста», — утверждает Василий Георгиевич.

Согласно последним данным статистики, зафиксированным на 1 января 2021 года, в России 43 миллиона пенсионеров. Численность работающих пенсионеров — 9,3 миллиона человек. То есть практически 21,6% от общего количества. Если люди будут понимать, что от того, как поздно они уйдут на пенсию, зависит размер их пенсии, они сами смогут регулировать свой пенсионный возраст.

Напомним, ранее ФАН писал о том, что коммунисты с одной стороны предлагают вернуть прежний пенсионный возраст, а с другой — ввести семидневную рабочую неделю.