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Пьяный подросток убил 42-летнего жителя Владимирской области из-за долга

  /   Обновлено: 19 августа 2021 17:19
Происшествия
Пьяный подросток убил 42-летнего жителя Владимирской области из-за долга
pixabay.com

Владимир, 19 августа. Несовершеннолетнего жителя Судогодского района задержали по подозрению в убийстве 42-летнего мужчины из-за долга в размере 47,5 тысячи рублей.

По версии следствия, пьяный 17-летний юноша приехал к дому знакомого с целью добиться от него выплаты долга. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений подросток набросился на мужчину и до смерти забил его руками и ногами, сообщили ФАН в СУ СКР по Владимирской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемого задержали, он отказался признать вину. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Похожий случай произошел в Ленобласти. Житель Киришского района пришел к другу в гости и до смерти избил его во время пьяной ссоры.

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убийство долг владимирская область
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