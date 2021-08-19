В Индии объяснили, как «сверхспособности» сделают Су-57 лидером среди истребителей

Нью-Дели, 19 августа. Россия намеревается наделить истребитель Су-57 «сверхспособностями», сделав его настоящим лидером среди аналогов, пишет EurAsian Times.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 был разработан в качестве замены Су-27 и эксплуатируется с 2020 года. Самолет обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и оснащен стелс-технологиями. Уже сейчас машина отвечает запросам армии, но она может стать лучшей в мире, приводит «ПолитРоссия» материал индийского издания.

Авторы обратили внимание на перспективы создания двухместной версии истребителя. Они уверены, что такой самолет будет популярен во многих странах, которые хотели бы иметь самолет, способный удовлетворить как их боевые, так и учебные цели.

«Су-57, если его успешно переоборудовать в двухместный истребитель, мог бы стать первым в мире двухместным истребителем-невидимкой», — говорится в публикации.

Ранее китайские аналитики рассказали, что в США признали превосходство Су-57 над американскими истребителями. Так, в Пентагоне распорядились перекрасить самолеты Резервной эскадрильи ВМС США в соответствии с оформлением российских боевых машин. Главная задача подразделения — копирование тактики противника во время учений.