Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 21:59
21:58
Спорт
Сборная России по пляжному футболу одержала первую победу на ЧМ
21:57
Происшествия
Угрожавший устроить взрыв у Капитолия мужчина сдался правоохранителям в США
21:48
Политика
Политолог Аркатов рассказал, при каком условии «Родина» поучаствует в выборах
21:45
Политика
Госдеп сообщил о скорой эвакуации 6 тысяч человек из Кабула
21:43
Общество
Комиссия по расследованию авиапроисшествия с Ил-112В приступила к активной работе
21:17
Шоу-бизнес
Садальский поделился забавным воспоминанием о мачехе Анжелики Варум
21:14
Весь мир
Таможня ЦАР перехватила 40 машин миротворцев ООН за нарушение правил въезда в страну
21:13
Общество
Почему Кейт Миддлтон долго не могла угодить королеве Елизавете
21:11
Весь мир
Контейнеровоз Ever Given снова пересечет Суэцкий канал
21:10
Шоу-бизнес
Звезда «Гнева человеческого» Джейсон Стэйтем во второй раз станет отцом
Все новости

Политолог Атаманенко оценил шансы Шугалея получить мандат
Общество
Политолог Атаманенко оценил шансы Шугалея получить мандат
Prt Scr youtube.com  /  Сегодня

Несмотря на то, что список кандидатов партии «Родина» не допущен до выборов в Законодательное собрание Петербурга, ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей продолжает предвыборную гонку и выдвигается по пятому одномандатному округу. В разговоре с ФАН политолог, эксперт «Яндекс.Кью», заместитель программного директора Форума молодых политологов России «Дигория» Артемий Атаманенко оценил шансы Шугалея получить мандат.

По мнению эксперта, шансы ученого дойти до цели вполне высоки.

«У отдельных персоналий, безусловно, с их репутацией, с их социальным капиталом есть шансы. Максим Шугалей, скорее всего, выступит достойно на этих выборах, и вполне вероятно, что у него есть шансы войти в Законодательное собрание Петербурга», — отметил Атаманенко.

До выборов остается месяц. Это время кандидат в депутаты Максим Шугалей решил провести с пользой и посвятить его непосредственному общению с избирателями, чтобы узнать наверняка, что поможет улучшить жизнь горожан. Такая стратегия, по мнению политолога Марии Коноваловой, является, с одной стороны, самой простой, но в то же время не уступает в эффективности другим стратегиям.

Политолог Атаманенко оценил шансы Шугалея получить мандат
Невские Новости  / 

А вот по мнению депутата Госдумы VII созыва, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, Шугалей уже успел завоевать доверие.

Ученый-социолог из Петербурга стал широко известен публике при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, где он провел в заключении почти два года. История получила общественный резонанс, и после возвращения на Родину имя новоиспеченного кандидата стало известно многим россиянам.

Ранее в разговоре с ФАН депутат МО Ульянка, председатель общественной организации «Совет народных депутатов «Юго-Запад», кандидат в Госдуму РФ Сергей Крупко назвал условия, при которых Шугалей победит на выборах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Политолог Атаманенко оценил шансы Шугалея получить мандат
выборы санкт-петербург закс шугалей
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru