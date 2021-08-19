Политолог Атаманенко оценил шансы Шугалея получить мандат

Несмотря на то, что список кандидатов партии «Родина» не допущен до выборов в Законодательное собрание Петербурга, ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей продолжает предвыборную гонку и выдвигается по пятому одномандатному округу. В разговоре с ФАН политолог, эксперт «Яндекс.Кью», заместитель программного директора Форума молодых политологов России «Дигория» Артемий Атаманенко оценил шансы Шугалея получить мандат.

По мнению эксперта, шансы ученого дойти до цели вполне высоки.

«У отдельных персоналий, безусловно, с их репутацией, с их социальным капиталом есть шансы. Максим Шугалей, скорее всего, выступит достойно на этих выборах, и вполне вероятно, что у него есть шансы войти в Законодательное собрание Петербурга», — отметил Атаманенко.

До выборов остается месяц. Это время кандидат в депутаты Максим Шугалей решил провести с пользой и посвятить его непосредственному общению с избирателями, чтобы узнать наверняка, что поможет улучшить жизнь горожан. Такая стратегия, по мнению политолога Марии Коноваловой, является, с одной стороны, самой простой, но в то же время не уступает в эффективности другим стратегиям.

Невские Новости /

А вот по мнению депутата Госдумы VII созыва, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, Шугалей уже успел завоевать доверие.

Ученый-социолог из Петербурга стал широко известен публике при печальных обстоятельствах — после инцидента в Ливии, где он провел в заключении почти два года. История получила общественный резонанс, и после возвращения на Родину имя новоиспеченного кандидата стало известно многим россиянам.

Ранее в разговоре с ФАН депутат МО Ульянка, председатель общественной организации «Совет народных депутатов «Юго-Запад», кандидат в Госдуму РФ Сергей Крупко назвал условия, при которых Шугалей победит на выборах.