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Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным» по отношению к Украине

  /   Обновлено: 19 августа 2021 17:14
Политика
Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным» по отношению к Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношение российского лидера Владимира Путина к Киеву «слишком эмоциональным». Об этом рассказали журналисты.

Глава Украины заявил, что эмоции «иногда приводят к необратимым результатам». Ранее Зеленский воздержался от характеристики Путина и «неосторожных слов», которые могут увеличить риск эскалации.

«Слишком эмоциональный для этой большой ответственности», — подчеркнул политик.

У России есть эмоциональность в отношении различных государств, добавил Зеленский. Политик ранее признался, что мечтает выпить бокал шампанского на мысе Фиолент, когда Крым «вернется» под контроль Киева.

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