Избивший беременную жену до выкидыша в Башкирии отказался от признательных показаний

Уфа, 19 августа. Жительница Башкирии потеряла ребенка на шестом месяце беременности после удара вилами от мужа. Как стало известно ФАН, супруг отказался от признательных показаний, данных на первом допросе.

Преступление произошло 3 февраля текущего года. После распития алкоголя 50-летний житель села Шингак-куль начал скандалить с женой на бытовой почве. Во время ссоры он ударил беременную супругу черенком от вил в область живота и спины. Из-за полученных повреждений у пострадавшей случился выкидыш.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и статье 119 «Угроза убийством». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Известно, что обвиняемый уже был ранее судим за нанесение побоев средней тяжести.

«Тело ребенка обнаружил сосед у себя на придомовой территории, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Как выяснилось, через два дня после избиения мужем у женщины произошел выкидыш, и она спрятала дитя в одном из технических помещений. По всей видимости, пострадавшая позже хотела перепрятать плод».

Все вскрылось через неделю после трагедии. По подозрению в совершении преступления был задержан 50-летний муж потерпевшей. Он сначала признался в избиении супруги, но потом поменял показания и стал отрицать свою вину.

«Женщина сейчас одна воспитывает 11-летнего сына и 10-летнюю дочь. Было установлено, что обвиняемый частенько после злоупотребления алкоголем угрожал супруге убийством», — дополнил источник.

Если вина сельчанина будет доказана в суде, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.