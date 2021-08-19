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Избивший беременную жену до выкидыша в Башкирии отказался от признательных показаний
Происшествия
Избивший беременную жену до выкидыша в Башкирии отказался от признательных показаний
pixabay.com  / 

Уфа, 19 августа. Жительница Башкирии потеряла ребенка на шестом месяце беременности после удара вилами от мужа. Как стало известно ФАН, супруг отказался от признательных показаний, данных на первом допросе.

Преступление произошло 3 февраля текущего года. После распития алкоголя 50-летний житель села Шингак-куль начал скандалить с женой на бытовой почве. Во время ссоры он ударил беременную супругу черенком от вил в область живота и спины. Из-за полученных повреждений у пострадавшей случился выкидыш.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и статье 119 «Угроза убийством». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Известно, что обвиняемый уже был ранее судим за нанесение побоев средней тяжести.

«Тело ребенка обнаружил сосед у себя на придомовой территории, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Как выяснилось, через два дня после избиения мужем у женщины произошел выкидыш, и она спрятала дитя в одном из технических помещений. По всей видимости, пострадавшая позже хотела перепрятать плод».

Все вскрылось через неделю после трагедии. По подозрению в совершении преступления был задержан 50-летний муж потерпевшей. Он сначала признался в избиении супруги, но потом поменял показания и стал отрицать свою вину.

«Женщина сейчас одна воспитывает 11-летнего сына и 10-летнюю дочь. Было установлено, что обвиняемый частенько после злоупотребления алкоголем угрожал супруге убийством», — дополнил источник.

Если вина сельчанина будет доказана в суде, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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