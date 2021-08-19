Беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала растяжки на теле

Лос-Анджелес, 19 августа. Известная американская модель Эшли Грэм в очередной раз восхитила поклонников своими фотографиями. Беременная звезда выложила снимки в купальнике.

Выступающая за бодипозитив звезда никогда не скрывала от общественности свои неидеальные формы. На очередной серии пляжных снимков в Instagram звезда показала растяжки на своем теле.

На снимках 33-летняя манекенщица позирует в голубом бикини на завязках. Образ звезда дополнила резиновыми кроксами в цвет, панамой и небольшим количеством минималистичных украшений.

«Я хотела, чтобы обувь подходила к купальнику», — подписала серию снимков Грэм.

Под публикацией появилось огромное количество комментариев пользователей. Многие отмечают, что завидуют чувству стиля и уверенности, с которыми манекенщица демонстрирует свое неидеальное тело.

«Хочу быть такой же уверенной в себе, несмотря на все растяжки и неровности»; «Спасибо, что не стесняешься показать свое тело. Так круто!»; «Беременность тебе к лицу, а растяжки — их надо носить с гордостью, согласна» — отметили пользователи соцсети.

Ранее обновленным телом во время беременности похвасталась российская актриса Мария Горбань. Звезда сериала «Кухня» рассказала, что во время вынашивания малыша ее грудь выросла до седьмого размера.