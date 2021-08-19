Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 17:25
17:21
Политика
Зеленский ответил на вопрос о своем участии в следующих выборах президента Украины
17:21
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о заминированном грузовике возле Конгресса США
17:18
Политика
Свежий опрос ВЦИОМ показал реальное отношение крымчан к воссоединению с Россией
17:16
Происшествия
Пьяный подросток убил 42-летнего жителя Владимирской области из-за долга
17:15
Армия
В Индии объяснили, как «сверхспособности» сделают Су-57 лидером среди истребителей
17:08
Политика
Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным» по отношению к Украине
17:06
Происшествия
Огромная акула едва не съела известного дайвера из Приморья, появилось видео
17:04
Шоу-бизнес
Беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала растяжки на теле
17:04
Политика
Зеленский выразил недоверие к сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»
17:04
Армия
Военный аналитик Коротченко предложил на государственном уровне признать ВСУ террористами
Все новости

Беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала растяжки на теле

  /   Обновлено: 19 августа 2021 17:04
Шоу-бизнес
Беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала растяжки на теле
instagram.com  /  @ashleygraham

Лос-Анджелес, 19 августа. Известная американская модель Эшли Грэм в очередной раз восхитила поклонников своими фотографиями. Беременная звезда выложила снимки в купальнике.

Выступающая за бодипозитив звезда никогда не скрывала от общественности свои неидеальные формы. На очередной серии пляжных снимков в Instagram звезда показала растяжки на своем теле.

На снимках 33-летняя манекенщица позирует в голубом бикини на завязках. Образ звезда дополнила резиновыми кроксами в цвет, панамой и небольшим количеством минималистичных украшений.

«Я хотела, чтобы обувь подходила к купальнику», — подписала серию снимков Грэм.

Под публикацией появилось огромное количество комментариев пользователей. Многие отмечают, что завидуют чувству стиля и уверенности, с которыми манекенщица демонстрирует свое неидеальное тело.

«Хочу быть такой же уверенной в себе, несмотря на все растяжки и неровности»;

«Спасибо, что не стесняешься показать свое тело. Так круто!»;

«Беременность тебе к лицу, а растяжки — их надо носить с гордостью, согласна» — отметили пользователи соцсети.

Ранее обновленным телом во время беременности похвасталась российская актриса Мария Горбань. Звезда сериала «Кухня» рассказала, что во время вынашивания малыша ее грудь выросла до седьмого размера.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала растяжки на теле
беременность звезды эшли грэм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru