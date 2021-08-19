Зеленский выразил недоверие к сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»

Киев, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен соглашением Вашингтона и Берлина по трубопроводу «Северный поток — 2».

Глава государства выразил недоверие к договоренностям сторон по энергетическому проекту. Зеленский усомнился в выполнении всех обещаний, данных в рамках сделки.

«Конечно же, я недоволен этими договоренностями, если это можно так назвать, а также форматом, в котором они были достигнуты», — сказал президент Украины в интервью зарубежным изданиям.

Ранее стало известно о намерении Зеленского обсудить соглашения по «Северному потоку — 2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Также украинский лидер рассчитывает поднять вопрос «нормандского формата» в беседе с политиком.