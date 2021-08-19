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Зеленский выразил недоверие к сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»

  /   Обновлено: 19 августа 2021 17:16
Политика
Зеленский выразил недоверие к сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен соглашением Вашингтона и Берлина по трубопроводу «Северный поток — 2».

Глава государства выразил недоверие к договоренностям сторон по энергетическому проекту. Зеленский усомнился в выполнении всех обещаний, данных в рамках сделки.

«Конечно же, я недоволен этими договоренностями, если это можно так назвать, а также форматом, в котором они были достигнуты», — сказал президент Украины в интервью зарубежным изданиям.

Ранее стало известно о намерении Зеленского обсудить соглашения по «Северному потоку — 2» с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Также украинский лидер рассчитывает поднять вопрос «нормандского формата» в беседе с политиком.

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украина зеленский Северный поток — 2
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