Москва, 19 августа. Бесчинства украинских военных в Донбассе являются достаточным основанием, чтобы признать ВСУ террористической организацией, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

В прямо эфире телеканала «Россия-1» он жестко высказался об украинской армии, которая ответственна за гибель гражданского населения Донбасса. По его словам, если Вооруженные силы Украины используют террористические методы, то и относиться к ним необходимо соответствующим образом.

«Они не могут считаться военнослужащими — это террористы. Методы, которыми Украина наводила порядок на востоке страны — это террористические методы», — сказал эксперт.

Коротченко уверен, что ВСУ пора признать террористами на государственном уровне. Он призвал компетентные органы РФ рассмотреть этот вопрос и открыто продекларировать свою позицию.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ в рамках уголовного дела расследует преступление, совершенное 9 августа 2021 года украинскими военными в Донбассе. Специалисты установили, что солдаты ВСУ произвели прицельный обстрел из гранатометов гражданских объектов в Луганской Народной Республике. По данным следствия, огонь был открыт преднамеренно, что является нарушением договоренностей об установлении режима тишины.