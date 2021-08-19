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Пьяный житель Ленобласти до смерти забил друга в гостях

  /   Обновлено: 19 августа 2021 17:04
Происшествия
Пьяный житель Ленобласти до смерти забил друга в гостях
pixabay.com  /  Pavlofox

Санкт-Петербург, 19 августа. Житель Киришского района Ленобласти пришел в гости к другу и жестоко избил его, находясь в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Инцидент произошел в одном из садоводств. По версии следствия, 34-летний подозреваемый навестил 45-летнего хозяина участка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Мужчины распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошел конфликт. Гость набросился на товарища и нанес ему множественные удары руками по различным частям тела, что привело к гибели.

Правоохранители задержали нападавшего, в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»). Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Похожий случай произошел в Ульяновске. Пьяный молодой человек убил друга лопатой и заявил о его пропаже. Он помогал с поисками, после чего сбежал в Сургут, где был задержан полицией.

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алкоголь убийство кириши
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