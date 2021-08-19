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Спикер Госдумы Володин поздравил нового главу МИД Армении с назначением на должность
Политика
Спикер Госдумы Володин поздравил нового главу МИД Армении с назначением на должность
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 19 августа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился с поздравлениями к главе МИД Армении Арарату Мирзояну по случаю перехода на пост министра.

Спикер ГД пообщался с экс-председателем национального собрания республики Мирзояном. Во время разговора Володин поздравил министра иностранных дел с назначением. По словам председателя Государственной думы, за время сотрудничества с Мирзояном у сторон сложились конструктивные взаимоотношения.

Ранее стало известно о назначении бывшего председателя нацсобрания республики на пост министра иностранных дел. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян. Кандидатуру Мирзояна предложил премьер-министр страны Никол Пашинян.

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Армения володин
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