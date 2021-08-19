Премьер-министр Ливии обсудил с военным комитетом «5+5» координацию действий

Триполи, 19 августа. Премьер-министр временного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба встретился 18 августа в своем офисе с несколькими членами Совместного военного комитета (СВК) «5+5», чтобы обсудить дальнейшие перспективы взаимодействия.

«Глава кабмина подчеркнул необходимость предварительной координации принимаемых мер и решений и их пересмотра таким образом, чтобы они соответствовали плану правительства», — говорится на официальной странице ПНЕ в Facebook.

В ходе встречи Дабиба сообщил также, что министерство обороны поддерживает усилия Совместного военного комитета и периодически контролирует его работу. Он высоко оценил долгожданное открытие прибрежной дороги, отметив важность обеспечения ее безопасности в координации с МВД Ливии.

Во время последнего заседания СВК в Сирте его участники приняли ряд важных решений, в том числе касающихся практической реализации вывода иностранных наемников из государства, а также договорились поторопить председателя ПНЕ с назначением главы оборонного ведомства. Данные шаги комитета получили одобрение со стороны Миссии ООН в Ливии (МООНПЛ). Об их поддержке также заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своей коллегой из ПНЕ Наджлой Мангуш.