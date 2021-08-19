Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 17:25
17:21
Политика
Зеленский ответил на вопрос о своем участии в следующих выборах президента Украины
17:21
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о заминированном грузовике возле Конгресса США
17:18
Политика
Свежий опрос ВЦИОМ показал реальное отношение крымчан к воссоединению с Россией
17:16
Происшествия
Пьяный подросток убил 42-летнего жителя Владимирской области из-за долга
17:15
Армия
В Индии объяснили, как «сверхспособности» сделают Су-57 лидером среди истребителей
17:08
Политика
Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным» по отношению к Украине
17:06
Происшествия
Огромная акула едва не съела известного дайвера из Приморья, появилось видео
17:04
Шоу-бизнес
Беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала растяжки на теле
17:04
Политика
Зеленский выразил недоверие к сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»
17:04
Армия
Военный аналитик Коротченко предложил на государственном уровне признать ВСУ террористами
Все новости

Премьер-министр Ливии обсудил с военным комитетом «5+5» координацию действий
Весь мир
Премьер-министр Ливии обсудил с военным комитетом «5+5» координацию действий
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 19 августа. Премьер-министр временного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абд аль-Хамид Дабиба встретился 18 августа в своем офисе с несколькими членами Совместного военного комитета (СВК) «5+5», чтобы обсудить дальнейшие перспективы взаимодействия.

«Глава кабмина подчеркнул необходимость предварительной координации принимаемых мер и решений и их пересмотра таким образом, чтобы они соответствовали плану правительства», — говорится на официальной странице ПНЕ в Facebook.

В ходе встречи Дабиба сообщил также, что министерство обороны поддерживает усилия Совместного военного комитета и периодически контролирует его работу. Он высоко оценил долгожданное открытие прибрежной дороги, отметив важность обеспечения ее безопасности в координации с МВД Ливии.

Во время последнего заседания СВК в Сирте его участники приняли ряд важных решений, в том числе касающихся практической реализации вывода иностранных наемников из государства, а также договорились поторопить председателя ПНЕ с назначением главы оборонного ведомства. Данные шаги комитета получили одобрение со стороны Миссии ООН в Ливии (МООНПЛ). Об их поддержке также заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своей коллегой из ПНЕ Наджлой Мангуш.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Премьер-министр Ливии обсудил с военным комитетом «5+5» координацию действий
ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru