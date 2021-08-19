Экономист Лобода объяснил, чем так важно соглашение Беглова по расширению «Пулково»

Модернизация аэропорта Пулково становится необходимостью на фоне экономической важности туризма для Санкт-Петербурга. Об этом заявил экономист и эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Как стало известно ранее, губернатор города Александр Беглов и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о намерениях по дальнейшему развитию аэропорта Пулково. В рамках проекта, требующего более 40 миллиардов инвестиций, планируется расширение пассажирского терминала и строительство соответствующей инфраструктуры.

«Туризм остается для Санкт-Петербурга одной из важнейших отраслей экономики. Модернизация и расширение транспортных систем включает и давно запланированную модернизацию аэропорта Пулково, являющегося лицом города с 1973 года. Несмотря на умеренно пессимистичные прогнозы мировых инвестиционных банков, восстановление пассажирских авиаперевозок в Санкт-Петербурге может произойти уже в следующем году. На фоне слабых позиций рубля и высокой привлекательности [Петербурга] российские и иностранные туристы наводнят город до отказа уже в 2022 году», — отмечает Андрей Лобода.

По оценкам экспертов, почти через 15 лет пассажиропоток в Пулково может удвоиться и достичь 35 млн человек. Тем отраднее, что нынешние риски глобальных рынков практически не влияют на настрой властей и инвесторов, когда модернизация воздушной гавани Северной столицы становится необходимостью. Кроме того, собеседник ФАН отмечает, что для повышения привлекательности проекта стоило бы провести его на основе конкурентных инвестиций и проложить к аэропорту линию метро.

«Отрадно видеть среди инвесторов ВТБ. Пока другие банки увлечены безудержными инвестициям в экосистемы, ведущая кредитная организация страны вместе с властями Петербурга становится еще ближе к народу, реализуя судьбоносный инфраструктурный проект», — делится Лобода.

gov.spb.ru / Администрация Санкт‑Петербурга

Благодаря действиям главы города Беглова Санкт-Петербург имеет все шансы стать столицей бизнеса лоукостеров, и близость к странам Евросоюза в этом случае играет на руку.

«Аппетиту Санкт-Петербурга в реализации крупных инфраструктурных проектов могут позавидовать столицы всех соседних стран ЕС. Бюджет страны профицитный, рубль слабый, экономика уверенно растет. Хорошие условия для реализации инвестиционных проектов, тем более в экономически благополучном и известном на весь мир Петербурге», — резюмирует эксперт.

Ранее Андрей Лобода прокомментировал перспективы строительства КАД-2 в Петербурге. По его словам, подобные крупные транспортные проекты могут стать стимулом для уверенного экономического развития города и страны.