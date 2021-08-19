Борис Щербаков госпитализирован с симптомами коронавируса

Москва, 19 августа. Известный российский актер Борис Щербаков был экстренно доставлен в одну из московских клиник с симптомами коронавируса нового типа.

По предварительной информации, 71-летний артист попал в больницу с двусторонней пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Согласно информации Telegram-канала Mash, артист заболел 12 августа, однако с тех пор его состояние не улучшилось.

Болезнь протекает на фоне хронических заболеваний артиста. По информации медицинских специалистов, состояние Щербакова оценивается как среднетяжелое.

Ранее в Сети появилась информация о скорой кончине известного художника Бориса Краснова. Адвокат Александр Добровинский в эксклюзивном комментарии ФАН отметил, что артист находится в тяжелом состоянии в хосписе.