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Новый исторический сериал «АльпАрслан» выйдет в Турции в сентябре
Общество
Новый исторический сериал «АльпАрслан» выйдет в Турции в сентябре
instagram.com  /  @arducbrs

Анкара, 19 августа. Новый исторический сериал «АльпАрслан» будут транслировать в Турции в сентябре. Главные роли в картине исполнили Барыш Ардуч и Фахрие Эвджен.

«АльпАрслан», согласно информации телеканала TRT 1, стал приквелом сериала «Пробуждение: Великие Сельджуки». В него вошли три сезона. Первый эпизод будет доступен уже 6 сентября.

Турецкие сериалы пользуются большой популярностью у зрителей не только в родной стране, но и за рубежом. Один из известнейших — это «Великолепный век». Месяц назад стало известно, что актеры Селим Байрактар и Филиз Ахмет, сыгравшие в этом сериале, воссоединятся на съемочной площадке. Звезды работают над исторической драмой «Легенда». Съемки ленты уже стартовали, проект будут показывать на канале ATV.

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турция сериал альпарслан
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