Накануне провала: что происходит с экономикой Соединенных Штатов при Байдене

На сайте Change.org набирает популярность петиция, в которой от властей США требуют предоставить каждой американской семье ежемесячные выплаты в расчете 2000 долларов на взрослого и 1000 долларов на ребенка.

Автором петиции стала владелица ресторана из Денвера Стефани Бонин. По ее словам, денежная помощь совершенно необходима, чтобы поддержать граждан США в период пандемии и вызванных ей локдаунов.

«Нам нужны немедленные и регулярные платежи, чтобы мы могли держать голову над водой. Конгресс должен быть уверен, что мы не останемся разоренными за то, что вносим свой вклад в сохранение здоровья страны», — говорится в петиции.

О том, как COVID-19 сделал социальные выплаты одной из ключевых тем в капиталистической Америке — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Нужно больше золота

Действующая администрация в марте 2021 года приняла план поддержания американских семей, выделив 1,9 трлн долларов на выплаты американским семьям в размере до 1400 долларов. Эти выплаты стали продолжением аналогичной программы, принятой администрацией Дональда Трампа в 2020 году.

Кроме того, в июле Налоговая служба США, в дополнение к предыдущим программам, начала распределение выплат в размере до 300 долларов на каждого ребенка в рамках расширения налоговых льгот на детей.

Общую ситуацию с государственным бюджетом США можно назвать катастрофической, а уровень выплат населению со стороны федерального правительства является беспрецедентным.

В июле 2021 года в Соединенных штатах сложилась ситуация, при которой государство выделяло гражданам больше денег в виде различных программ поддержки, социальных и прочих выплат, чем собирало в виде налогов и прочих сборов. На сегодняшний день в структуре доходов американских домохозяйств около 10% доходов — это прямые и непрямые выплаты из федерального бюджета. И такая ситуация только усугубляется.

В августе 2021 года Министерство сельского хозяйства США анонсировало, что оно объявит о пересмотре стандартов питания, что приведет к повышению средних пособий по продовольственным талонам. Согласно новым правилам, среднемесячные пособия в размере 121 доллара на человека, которые действовали до пандемии, вырастут на 36 долларов, начиная с октября, отметив, что все 42 миллиона человек, участвующих в программе, получат дополнительную помощь. Нетрудно подсчитать, что нововведение обойдется американскому бюджету в 1,5 млрд долларов ежемесячно.

Федеральное агентство новостей /

От работы дохнут кони

Такое положение вещей самым негативным образом сказывается на американском рынке труда. Хотя официальная статистика говорит о том, что уровень безработицы в стране держится около отметки в 5%, реальность состоит в том, что американский бизнес, который начал оживать после череды локдаунов, столкнулся с массовой нехваткой рабочих рук.

Дело в том, что официальная статистика отражает только тех безработных, которые зарегистрировались на бирже труда и ищут работу. Однако в США образовался слой граждан, которые не работают и работу не ищут.

Издание USA Today провело собственное исследование и пришло к выводу, что многие молодые люди увольняются с обычных работ для того, чтобы иметь возможность торговать криптовалютой или участвовать в торгах на фондовом рынке. Этому способствовала как пандемия COVID-19, отправившая многих офисных работников домой на «удаленку», так и небывалый пузырь, возникший на фондовом рынке, размер которого экономисты оценивают в 60 трлн долларов. Возможность сорвать куш соблазнительна для многих.

Большую часть среди тех, кто не желает работать традиционно составляют представители этнических меньшинств, которые на протяжении поколений живут на велфере.

Кроме того, многие американцы не видят смысл идти на низкооплачиваемые должности, — ведь объемы выплат от государства сопоставимы с минимальной зарплатой. Решением проблемы дефицита рабочей силы могло бы стать увеличение минимальной заработной платы, — тем более что этот шаг был важным пунктом предвыборной кампании Джо Байдена. Однако на сегодняшний день это обещание, как и многие другие, остается невыполненным. Вероятно, в администрации Белого дома воздерживаются делать это из-за из без того высокого уровня инфляции в экономике США — они опасаются, что рост зарплат подстегнет инфляционные процессы. В результате минимальная зарплата в США остается на уровне 20-летней давности и составляет 7,5 долларов в час.

/ Федеральное агентство новостей

Впрочем, согласно статистике, около 80% предприятий, которые работают в сфере обслуживания, предлагают зарплаты от 12 долларов в час в надежде привлечь сотрудников. Это, однако, не помогает.

Инфраструктурная топка инфляции

Еще одним шагом, который мог бы оживить рынок труда, является создание высокооплачиваемых рабочих мест. Именно такую цель преследует амбициозный инфраструктурный план Байдена стоимостью 3,5 триллиона долларов, принятие которого обсуждают демократы в Конгрессе. Но и здесь существуют множественные риски.

Во-первых, реализация этого плана потребует десятки тысяч квалифицированных специалистов, которых в США, в силу общей деградации производственного сектора, может не оказаться. Между тем система образования в Штатах стремительно деградирует и вряд ли способна в обозримом будущем выдать американской экономике необходимое количество нужных специалистов.

В то же время социально-политическая обстановка в стране делает затруднительным использование инструмента, который долгие десятилетия позволял экономике США держаться на плаву — речь идет о привлечении иностранных специалистов, которые мигрируют в США в поиске лучшей жизни, представляя собой «утечка мозгов» из других стран. «Диктатура меньшинств», сложившаяся в США за последние годы, сделала Штаты не столь привлекательным местом для жизни, каким они были еще десять лет назад.

Вторым существенным препятствием на пути новой инфраструктуры может стать все та же инфляция. Поскольку основные промышленные товары в наше время торгуются на бирже, то резкий рост спроса на них, а ведь для строительства в масштабах страны необходимо огромное количество различных материалов, приведет к такому же резкому росту цен на все — от пиломатериалов и горючего до драгоценных и редкоземельных металлов. Да и само по себе вливание нескольких триллионов в реальную экономику приведет к росту инфляции.

Свою долю от 3,5 триллионов, предусмотренных на инфраструктуру, требуют и американские экологические организации. Активисты обещают атаковать телефонными звонками и электронными письмами конгрессменов, которые ответственны за утверждение плана Байдена и распределение денег.

/ Федеральное агентство новостей

Деньги на ветер

Из-за неумеренного использования печатного станка госдолг США растет очень давно. Однако после президентства Трампа и начала пандемии коронавируса ситуация сильно изменилась — если раньше страны охотно торговали за доллары и так же охотно покупали американские казначейские бумаги, то сейчас, благодаря политике неумеренных санкций и развязанной Трампом торговой войне с Китаем, доверие к доллару в мире резко упало. Многие страны сокращают использование доллара в двусторонних торговых операциях, а спрос на американские долговые бумаги, особенно долгосрочные обязательства, сократился в разы, что связано также с околонулевой процентной ставкой ФРС США, из-за чего доходность облигаций также упала к нулю.

Это уже привело к тому, что долговые облигации, которые пользуются основным спросом у международных инвесторов, стали бумаги со сроком погашения три месяца, а основным покупателем казначейских бумаг стал ФРС США. В американском Минфине эту ситуацию расценивают как катастрофическую.

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Таким образом у правительства США больше не осталось инструмента, который десятилетиями позволял выводить из США инфляционные деньги. Последним прибежищем доллара стали финансовые и товарные рынки и рынок жилья. Здесь наблюдается небывалый рост цен или, говоря проще, «пузырь», который рано или поздно должен лопнуть.

В это же время монетарные власти США, которые, казалось бы, должны бороться с пагубными явлениями в экономике, пребывают в полной растерянности, не имея никаких реальных возможностей стабилизировать ситуацию. Глава ФРС США Джером Пауэлл раз за разом словно мантру повторяет фразы о том, что инфляция — временное явление, которое вскоре «рассосется».

Факты же говорят об обратном: на сегодняшний день рост цен в США составляет около 5,5% и ускоряется. Экономисты говорят о стремительном удорожании товаров внизу производственных цепочек, что приведет к скорому росту цен на все товары, в производстве которых они используются. Тогда показатели инфляции станут уже двузначными.

США накануне грандиозного провала

Америка оказалась в крайне сложном положении: с одной стороны, здесь принимаются триллионные программы, для финансирования которых круглосуточно работает печатный станок, население получает от государства «бесплатные» деньги, а фондовые индексы улетают в стратосферу. С другой стороны, из-за увеличения денежной массы в стране начинает набирать обороты никем не сдерживаемая инфляция, стоимость даже простого жилья бьет все рекорды, а Министерство финансов, которое обязано регулировать денежные потоки, в благоговейном ужасе наблюдает как страну накрывает долларовое цунами.

Федеральное агентство новостей /

Возможным решением сложившейся ситуации могли бы стать реформы, подобные «шоковой терапии», которую страны бывшего СССР пережили в начале 90-х, но это неизбежно приведет к катастрофическому снижению уровня жизни для подавляющего большинства граждан США, что вызовет непредсказуемые социально-политические последствия. Такую ответственность никто из политиков на себя брать не согласится.

Вместе с этим многие в США уже понимают, что действия администрации Байдена — это всего лишь попытка отсрочить неизбежный конец в надежде напоследок оторвать как можно больше от остатков американского пирога.