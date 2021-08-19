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Литва обеспокоена предстоящей потерей белорусского транзита

Экономика
Литва обеспокоена предстоящей потерей белорусского транзита
wikipedia.org  /  Algirdas / CC BY-SA 3.0

Клайпеда, 19 августа. Порт Клайпеды навсегда может потерять продукцию компании «Беларуськалий», экспорт которой составляет большую часть его оборота. Произойдет это в том случае, если литовская власть откажется оказывать ему финансовую помощь. Такое заявление сделал главный акционер терминала Biriu kroviniu terminalas (BKT) Игорь Удовицкий, пишет «ПолитПазл».

«Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Нынешний президент США Джо Байден принял решение внести его в санкционный список. Литва, выступая патроном Вашингтона, планирует к концу текущего года полностью прекратить перевалку продукции. Почему-то в Вильнюсе решили, что таким образом они нанесут по Минску болезненный удар.

Но белорусы давно готовы к такому развитию событий и никакой проблемы в этом не видят. Они спокойно перенаправят свою продукцию в порты Ленинградской области. Маневр такого рода в финансовом плане для Минска станет практически незаметным, чего не скажешь про Клайпедский порт.

Акционер ВКТ Игорь Удовицкий с сожалением сообщил, что при реализации вышеозначенного сценария Клайпедскому порту придется несладко. Ведь специализирующийся на перевалке калийных удобрений терминал вряд ли сможет нормально существовать без поддержки государства. 

«Я надеюсь, что, когда транзит калия прекратится, правительство Литвы окажет поддержку терминалу BKT, что позволит сохранить рабочие места и не менять специализацию терминала», – заявил Удовицкий в интервью LRT.

Порт переквалифицируется на погрузку зерна, если лишится поддержки Вильнюса. А при неожиданном возвращении «Беларуськалия» в Клайпеду осуществлять ее перевалку просто будет нечем. Таким образом Литва полностью лишится белорусского транзита.

«В этом случае, скорее всего, этот грузопоток останется в России или частично перейдет в Латвию — не только BКТ, но и железные дороги, и Клайпедский порт не будут принимать грузы», — указал акционер терминала.

Ранее сообщалось, как Литва выразила протест Белоруссии после инцидента на границе. 

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Все новости / Экономика / Литва обеспокоена предстоящей потерей белорусского транзита
минск литва вильнюс порт поставки клайпеда беларуськалий
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