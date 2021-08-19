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«Скорость сбавил»: в медиацентре «Патриот» обсудили исключение Дзюбы из сборной

  /   Обновлено: 19 августа 2021 16:39
Спорт
«Скорость сбавил»: в медиацентре «Патриот» обсудили исключение Дзюбы из сборной
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 19 августа. Эксперты высказались о непопадании форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022. 

Экс-капитан сборной России Артем Дзюба в настоящее время находится не в лучших физических кондициях, поэтому Валерий Карпин решил не включать форварда в заявку на матчи квалификации. Таким мнением поделились футбольные эксперты в ходе пресс-конференции «Почему Россия — сильнейшая страна в мировом футболе (пляжном)» в медиацентре «Патриот».

Руководитель дворовой лиги Фрунзенского района Игорь Мельников уверен, что Дзюба не в форме — это видно по играм за «Зенит».

«Скорость сбавил, потяжелел, в дальнейшем, может быть, он наберет форму и снова попадет в команду», — сказал специалист.

Экс-игрок сине-бело-голубых Юрий Роденков согласился со спикером, отметив, что тренер не враг себе. По его словам, наставник национальной команды всегда вызывает сильнейших.

Начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением комитета по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга Владимир Сенчук призвал не делать акцент на непопадании Дзюбы в заявку.

«Не нужно делать акцент, это профессиональный спорт и нормальный процесс. Владимир Быстров, Андрей Аршавин покидали свои клубы и сборную, в этом ничего нет страшного. Это профессиональный спорт, он живет по своим законам», — подчеркнул эксперт.

Новый тренер сборной России Валерий Карпин ранее объяснил, почему Дзюба не попал в состав команды на отборочные матчи ЧМ-2022. Форвард, по словам специалиста, находится не в лучшей форме. Это доказывает отсутствие футболиста в стартовой заявке «Зенита» на игры Российской премьер-лиги (РПЛ).

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футбол дзюба сборная россии
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