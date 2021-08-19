Россияне чаще ходят в рестораны для встреч с друзьями, чем для свиданий

Москва, 19 августа. Россияне проводят в ресторанах встречи с друзьями в 10 раз чаще, чем свидания. Общепит для встреч с приятелями выбирают 42% опрошенных.

Исследование провели аналитики медиахолдинга Rambler&Co. Так, 22% респондентов рассчитывают сменить обстановку и отдохнуть, однако 21% важно вкусно поесть. Новые гастрономические впечатления планируют получить 7% опрошенных. Лишь 4% россиян используют рестораны как место для свидания.

Для 38% участников опроса приемлемый чек составляет от 1500 до 2000 рублей на каждого. На сумму в районе 500 и 1000 рублей заказывают 30%. Однако 16% готовы оставить в ресторане более 3500 рублей.

Россияне ранее выбрали города с самыми вкусными блюдами в ресторанах. По мнению участников опроса, самую лучшую еду можно попробовать в общепитах Казани.