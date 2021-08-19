Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 17:24
17:21
Политика
Зеленский ответил на вопрос о своем участии в следующих выборах президента Украины
17:21
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о заминированном грузовике возле Конгресса США
17:18
Политика
Свежий опрос ВЦИОМ показал реальное отношение крымчан к воссоединению с Россией
17:16
Происшествия
Пьяный подросток убил 42-летнего жителя Владимирской области из-за долга
17:15
Армия
В Индии объяснили, как «сверхспособности» сделают Су-57 лидером среди истребителей
17:08
Политика
Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным» по отношению к Украине
17:06
Происшествия
Огромная акула едва не съела известного дайвера из Приморья, появилось видео
17:04
Шоу-бизнес
Беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала растяжки на теле
17:04
Политика
Зеленский выразил недоверие к сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»
17:04
Армия
Военный аналитик Коротченко предложил на государственном уровне признать ВСУ террористами
Все новости

Россияне чаще ходят в рестораны для встреч с друзьями, чем для свиданий
Общество
Россияне чаще ходят в рестораны для встреч с друзьями, чем для свиданий
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 19 августа. Россияне проводят в ресторанах встречи с друзьями в 10 раз чаще, чем свидания. Общепит для встреч с приятелями выбирают 42% опрошенных.

Исследование провели аналитики медиахолдинга Rambler&Co. Так, 22% респондентов рассчитывают сменить обстановку и отдохнуть, однако 21% важно вкусно поесть. Новые гастрономические впечатления планируют получить 7% опрошенных. Лишь 4% россиян используют рестораны как место для свидания.

Для 38% участников опроса приемлемый чек составляет от 1500 до 2000 рублей на каждого. На сумму в районе 500 и 1000 рублей заказывают 30%. Однако 16% готовы оставить в ресторане более 3500 рублей.

Россияне ранее выбрали города с самыми вкусными блюдами в ресторанах. По мнению участников опроса, самую лучшую еду можно попробовать в общепитах Казани.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россияне чаще ходят в рестораны для встреч с друзьями, чем для свиданий
россия опрос рестораны
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru