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Опубликован финальный трейлер «Вечных» от Marvel
Общество
Опубликован финальный трейлер «Вечных» от Marvel
Prt Scr youtube.com  /  MARVEL Россия

Лос-Анджелес, 19 августа. Вышел финальный трейлер кинокомикса от Marvel «Вечные». Режиссером фильма впервые в истории студии стала оскароносный режиссер Хлои Чжао, известная по ленте «Земля кочевников».

Фильм рассказывает о бессмертных людях, обладающих суперсилой, которые были созданы космическими богами Целестиалы. Более семи тысяч лет они сражаются за землю с суперлюдьми Девиантами.

Создатели продумали и связь «Вечных» с прошлыми историями Marvel. Так, например, они не принимали участие в битве против Таноса, уничтожившего половину человечества, из-за строго запрета на вмешательство в ситуации, в которых не задействованы Девианты.

В новой битве за людей и Землю выступят воительница Тена (Анджелина Джоли), летающий лидер Икарис, роль которого сыграл звезда «Игры Престолово» Ричард Мэдден, Серси (Джемма Чан) и целительница Аджак, которую сыграла Сальма Хайек.

Согласно сюжету, возвращение людей после «щелчка» Таноса высвободило смертоносную энергию, которая вновь грозит человечеству. В распоряжении Вечных всего неделя на поиск людей с суперсилой, которые помогут предотвратить очередной апокалипсис.

Ранее в Сети появился фанатский постер, на котором изображены ключевые персонажи четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel.

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