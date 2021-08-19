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Разведенного Омарова заподозрили в романе с копией Бородиной
Шоу-бизнес
Разведенного Омарова заподозрили в романе с копией Бородиной
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 19 августа. Блогер и бизнесмен Курбан Омаров показал фотографию с девушкой, которая как две капли воды похожа на его бывшую жену Ксению Бородину. Кадр появился после развода знаменитостей.

Омаров разместил на своей странице в Instagram свежее фото. Он позирует с блогером и поэтессой Анной Егоян, которая выбрала пышное белоснежное платье в горошек.

«Большое спасибо Анне за эту возможность, мне деревянному, неотесанному человеку прикоснуться к поэзии. Спасибо за этот вечер, невероятные ощущения и пробег по эмоциям», — поделился впечатлениями о вечере Омаров.

Слова знаменитости поклонники восприняли как сигнал. Некоторые заподозрили, что Омаров закрутил роман с блогером, которая, по мнению подписчиков, копия Бородиной.

«Неужели поэзия стоила семьи»;

«Похожа на Ксению»;

«Я испугалась! Думала, женился, и сначала показалась Бородина», — оставили комментарии интернет-пользователи под фотографией.

Ксения Бородина и Курбан Омаров долго не комментировали разлад в семье, несмотря на многочисленные слухи. Позднее телеведущая подтвердила расставание с супругом. Она призналась, что воспринимает развод как обретение долгожданной свободы.

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звезды бородина омаров
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