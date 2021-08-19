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Японцы восхитились успехами России по восстановлению экономики в пандемию
Экономика
Японцы восхитились успехами России по восстановлению экономики в пандемию
pixabay.com

Токио, 19 августа. Российская экономика уверенно проходит трудный этап, вызванный пандемией нового коронавируса, передает японское издание JB Press.

Как и все мировые державы, Россия также столкнулась с определенными трудностями в начале коронакризиса. Однако если сравнивать с другими развитыми и быстроразвивающимися странами, «раны были не столь глубокими», отметил автор статьи Тэцуя Умэцу.

Решение властей не останавливать промышленное производство во многих регионах страны также помогло легче пережить падение экономических показателей. Но не стоит забывать и о сфере услуг, которой удалось добиться существенных успехов минувшей весной.

Экономика РФ продемонстрировала наивысшие темпы роста с 2000 года после снятия ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, сообщало ранее агентство Bloomberg. ВВП государства по итогам второго квартала вырос на 10,3%.

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экономика россии коронавирус JB Press
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