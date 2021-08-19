Фигура 50-летней ведущей Аманды Холден поразила фанатов

Лондон, 19 августа. Британская телеведущая Аманда Холден показала идеальную фигуру в бикини. Поклонники пришли в восторг от тела 50-летней знаменитости.

Звезда телевидения опубликовала на своей странице в Instagram фотографию. На кадре она позирует в ярком раздельном купальнике на фоне скал. Холден дополнила свой образ солнцезащитными очками и нежной цепочкой на шее.

«Мой камень», — подписала фотографию телеведущая.

Поклонники не скупились на лайки. Снимок набрал более 38 тысяч «сердечек» и покорил интернет-пользователей, которые также оставили комментарии под публикацией.

«Аманда, выглядишь просто потрясающе»; «Как всегда неотразима»; «Восхищаюсь твоей красотой»; «Аманда, ты выглядишь на 20 лет, не больше», — написали подписчики под фотографией.

Многие звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса держат себя в тонусе и не стесняются показывать фигуру. Актриса Шарлиз Терон свела с ума поклонников, показав фото в черном бикини. По мнению фанатов, звезда в свои 46 лет выглядит безупречно.