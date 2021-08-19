Захарова заявила, что речи об эвакуации посольства РФ в Кабуле не идет

Москва, 19 августа. В настоящее время не идет речи об эвакуации российского посольства из Кабула, об этом сообщили в МИД России.

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, несмотря на заявление посольства для граждан РФ в Афганистане, нет никаких разговоров об эвакуации сотрудников диппредставительства.

Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило в Facebook, что россияне, которые хотят покинуть Афганистан, должны заявить в ведомство страны о своем желании. Заявку нужно подать до конца дня 22 августа. Также сообщалось, что Россия намерена организовать чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Афганистана.