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Захарова заявила, что речи об эвакуации посольства РФ в Кабуле не идет

  /   Обновлено: 19 августа 2021 16:24
Политика
Захарова заявила, что речи об эвакуации посольства РФ в Кабуле не идет
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 19 августа. В настоящее время не идет речи об эвакуации российского посольства из Кабула, об этом сообщили в МИД России.

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, несмотря на заявление посольства для граждан РФ в Афганистане, нет никаких разговоров об эвакуации сотрудников диппредставительства.

Ранее посольство РФ в Кабуле сообщило в Facebook, что россияне, которые хотят покинуть Афганистан, должны заявить в ведомство страны о своем желании. Заявку нужно подать до конца дня 22 августа. Также сообщалось, что Россия намерена организовать чартерные рейсы для вывоза своих граждан из Афганистана.

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Все новости / Политика / Захарова заявила, что речи об эвакуации посольства РФ в Кабуле не идет
афганистан захарова мид рф
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