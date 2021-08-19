Россиянам назвали способ сэкономить на подготовке ребенка к школе

Москва, 19 августа. Российские семьи могут сэкономить на базовом школьном наборе. Соответствующими советами поделилась председатель «Совета матерей» России Татьяна Буцкая.

Прежде всего получится сэкономить, если приобрести один букет от класса, нежели покупать его каждому самостоятельно. Кроме того, избежать лишних трат можно с помощью совместной закупки школьных вещей с друзьями, отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Стоит также учитывать, что перед 1 сентября цены растут вместе со спросом. Потому не следует делать покупки сразу на весь учебный год. Если волнует вопрос качества товаров, то в стране есть Росстандарт, Роспотребнадзор, Минпромторг и различные лаборатории, которые занимаются такими исследованиями.

Поскольку пандемия коронавируса еще никуда не ушла, финансовое положение граждан остается нелегким. При этом выплаты для многодетных семей являются хорошей помощью от государства, также отметила Буцкая.

Единовременные «школьные» пособия уже получили родители 19,4 млн детей. Речь идет о выплате размером в десять тысяч рублей.