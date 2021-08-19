Ксения Бородина оставила Курбана Омарова ни с чем после развода

Москва, 19 августа. Развод с телеведущей Ксенией Бородиной оказался для ее экс-мужа Курбана Омарова невыгодным: блогер после расставания со звездой остался ни с чем.

Во время брака супруги приобрели огромный особняк в элитном подмосковном поселке. Стоимость недвижимости — 50 миллионов рублей. Год назад Бородина сделала ремонт и потратила на него 10 миллионов рублей.

Еще до разрыва отношений с Омаровым звезда скандального телепроекта «Дом-2» оформила жилье на мать. Таким образом она лишила бизнесмена шансов заполучить дом. По словам юриста Дмитрия Кузьмичева, необходимо согласие супруга, чтобы переписать недвижимость.

«Вряд ли бы кто-то согласился оформить сделку с квартирой без письменного согласия мужа, такую ответственность мало кто возьмет — чревато. Скорее всего, Курбан давал согласие — делал так, как сказала ему жена», — пояснил специалист в интервью kp.ru.

Бородина в официальных отношениях с Омаровым купила две квартиры своим подрастающим дочерям. Кроме того, до замужества у звезды было жилье на Мичуринском проспекте.

Другой адвокат, знакомый с ситуацией Бородиной и Омарова, заверил, что экс-супругу телезвезды ничего не светит. По его словам, Бородина «подгребла под себя всю недвижимость и, видя, что в любой момент брак рухнет, все финансы замкнула на себе».

Ксения Бородина и Курбан Омаров официально развелись в начале августа. Сама знаменитость воспринимает разрыв отношений с бизнесменом как свободу. Телеведущая пока не собирается заводить новые отношения, а ее экс-супруга уже заподозрили в романе с копией бывшей жены.