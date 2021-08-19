Фауна не пострадала от пожаров в Сибири

По данным источника ФАН в Федеральном агентстве лесного хозяйства, на данный момент не зафиксировано ни одной смерти животного от страшных пожаров в лесах Иркутской области.

Как сообщают в региональных экстренных службах, в лесах продолжаются 18 пожаров на площади 112 176 гектаров. Большая часть из них фиксируется в северной части области, где обитают лоси, благородные и северные олени, косули.

«Были даны распоряжения всем лесным хозяйствам, пунктам постоянно мониторить ситуацию с поголовьем. На данный момент сведений о массовой гибели животных не поступало. И, скорее всего, не будет. В 2019 году после таких же сильных пожаров осенью при переписи зверей выяснилось, что данные были те же, что и годом ранее. Дело в том, что пожары локальные. Животные просто переходят в то место, где не горит», — рассказал источник ФАН.

accident.perm.ru / ГИС-центр ПГУ

В Иркутской области насчитывается более 72 тысяч лосей, 78,9 тысячи благородных оленей, 101,3 тысячи косуль, 28,8 тысячи северных оленей, 9,1 тысячи кабанов, 135,3 тысячи кабарги, 225,5 тысячи соболей, 6,5 тысячи волков, 21,4 тысячи медведей.

«Согласно нашей статистике, для травоядных [среди которых есть редкие животные] больше ущерба приносят браконьеры и волки, чем лесные пожары. Пожары страшны, скорее, для деревьев, самого леса, растений», — пояснил собеседник.

Ранее ФАН сообщал, что 16 августа был пик возгорания. В Иркутской области было зафиксировано 136,7 тысячи гектаров в 30 пожарах.