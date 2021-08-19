Экс-возлюбленный Бузовой примерил корону после сдачи теста на COVID-19

Москва, 19 августа. Популярный рэп-исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, сдал на камеру тест на коронавирус нового типа. Артист примерил новый аксессуар после общения с медиками.

Новый ведущий реалити-шоу «Дом-2» заподозрил у себя симптомы нового вируса, в связи с чем незамедлительно обратился к медикам. По своему обыкновению блогер установил камеру, когда врачи брали у него мазки из носа и горла. Спустя некоторое время он появился перед камерой в необычном виде.

«Корона есть», — сообщил бывший возлюбленный поющей ведущей Ольги Бузовой.

Однако заявление вовсе не означало наличие заболевания, артист всего лишь примерил детскую диадему, украшенную россыпью фальшивых камней. Покрасовавшись перед камерой и создав нужную интригу, шоумен признался, что ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Давид Манукян получил широкую известность благодаря романтическим отношениям с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Однако их роман не продлился долго, в начале этого года артистка заявила о расставании. В соцсетях некоторое время она обещала обнародовать доказательства неадекватного поведения Давы, но потом передумала.

Недавно Бузова выложила пост, посвященный абьюзерам. Многие фолловеры звездного аккаунта решили, что таким образом артистка намекает на причину расставания с рэпером.