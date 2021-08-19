Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 17:23
17:21
Политика
Зеленский ответил на вопрос о своем участии в следующих выборах президента Украины
17:21
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о заминированном грузовике возле Конгресса США
17:18
Политика
Свежий опрос ВЦИОМ показал реальное отношение крымчан к воссоединению с Россией
17:16
Происшествия
Пьяный подросток убил 42-летнего жителя Владимирской области из-за долга
17:15
Армия
В Индии объяснили, как «сверхспособности» сделают Су-57 лидером среди истребителей
17:08
Политика
Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным» по отношению к Украине
17:06
Происшествия
Огромная акула едва не съела известного дайвера из Приморья, появилось видео
17:04
Шоу-бизнес
Беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала растяжки на теле
17:04
Политика
Зеленский выразил недоверие к сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»
17:04
Армия
Военный аналитик Коротченко предложил на государственном уровне признать ВСУ террористами
Все новости

Экс-возлюбленный Бузовой примерил корону после сдачи теста на COVID-19

  /   Обновлено: 19 августа 2021 16:14
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленный Бузовой примерил корону после сдачи теста на COVID-19
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 19 августа. Популярный рэп-исполнитель Давид Манукян, известный как Дава, сдал на камеру тест на коронавирус нового типа. Артист примерил новый аксессуар после общения с медиками.

Новый ведущий реалити-шоу «Дом-2» заподозрил у себя симптомы нового вируса, в связи с чем незамедлительно обратился к медикам. По своему обыкновению блогер установил камеру, когда врачи брали у него мазки из носа и горла. Спустя некоторое время он появился перед камерой в необычном виде.

«Корона есть», — сообщил бывший возлюбленный поющей ведущей Ольги Бузовой.

Однако заявление вовсе не означало наличие заболевания, артист всего лишь примерил детскую диадему, украшенную россыпью фальшивых камней. Покрасовавшись перед камерой и создав нужную интригу, шоумен признался, что ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Давид Манукян получил широкую известность благодаря романтическим отношениям с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Однако их роман не продлился долго, в начале этого года артистка заявила о расставании. В соцсетях некоторое время она обещала обнародовать доказательства неадекватного поведения Давы, но потом передумала.

Недавно Бузова выложила пост, посвященный абьюзерам. Многие фолловеры звездного аккаунта решили, что таким образом артистка намекает на причину расставания с рэпером.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Экс-возлюбленный Бузовой примерил корону после сдачи теста на COVID-19
бузова коронавирус дава
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru