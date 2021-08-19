Медведь Балу живет с людьми и набирает популярность в социальных сетях

Конкуренцию маленьким домашним животным в TikTok составил бурый медведь. 25 миллионов просмотров для косолапого — не предел. Страница набирает популярность, а вместе с ней и медведь — килограммы.

В семье Цывилевых медведя Балу принято называть сыном. Так по-родительски относится Руслан и Надежда к своему подопечному. Косолапого взяли уже большого, когда медведю был год.

«Долго думал, три года думал, взять, не взять. Потом проблемы с финансами были. А у меня друг стригся в барбершопе, и он предложил помочь медведю, чтобы он жил хорошо», — вспоминает Руслан Цывилев, хозяин Балу.

Руслан забрал питомца из зоопарка, из-за пандемии там не могли содержать медведя. Стало жалко. Руслан работал в цирке и знает все тонкости воспитания и ухода за медведем. Сейчас Балу принимает ванны, ест курицу и пироги. Хозяева снимают жизнь питомца и выкладывают видео в социальные сети.

«Чисто случайно получилось так, что видео залетело в TikTok на 26 миллионов [просмотров], Балу все полюбили. Есть, конечно, недоброжелатели, которые все-таки пишут всякие глупости, оскорбления, но поклонников и друзей у Балу намного больше», — рассказывает Руслан Цывилев, хозяин Балу.

Полюбила Балу, неожиданно для себя, и жена Руслана. Когда муж советовался с ней, думала, что муж шутит.

«Я думала он пошутил. Честно говоря, первое время я думала, что он шутит, что он поехал за медведем, у нас будет медведь. Потом я постепенно привыкала к этой мысли. Потом я привыкала к Балу и уже не представляю своей жизни без медведя», — вспоминает Надежда Цывилева, жена хозяина Балу.

Балу живет у Цывилевых уже год. Надежда за жизнь и здоровье близких не переживает. Семья соблюдает все меры безопасности.