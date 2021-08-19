Андрей Лунев вызван в сборную России

Москва, 19 августа. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунев вызван в национальную команду на ближайшие тренировочные сборы.

Как отметил специалист, Российский футбольный союз (РФС) отправил приглашение экс-вратарю «Зенита» Луневу. Кафанов рассчитывает, что руководство клуба Бундеслиги отпустит вратаря.

«В расширенном списке было семь вратарей примерно одного хорошего уровня, но это слишком много для тренировок в столь ограниченный временной промежуток», — передает слова Кафанова пресс-служба РФС.

Он также подчеркнул, что Лунев будет не пятым вратарем, а одним из пяти.

В начале июля Лунев перешел в немецкий чемпионат. Агент голкипера Антон Смирнов сообщил, что его клиент подписал двухлетний контракт с «Байером».