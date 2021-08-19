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Андрей Лунев вызван в сборную России
Спорт
Андрей Лунев вызван в сборную России
fc-zenit.ru  /  официальный сайт фк «Зенит».

Москва, 19 августа. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, что вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунев вызван в национальную команду на ближайшие тренировочные сборы.

Как отметил специалист, Российский футбольный союз (РФС) отправил приглашение экс-вратарю «Зенита» Луневу. Кафанов рассчитывает, что руководство клуба Бундеслиги отпустит вратаря.

«В расширенном списке было семь вратарей примерно одного хорошего уровня, но это слишком много для тренировок в столь ограниченный временной промежуток», — передает слова Кафанова пресс-служба РФС.

Он также подчеркнул, что Лунев будет не пятым вратарем, а одним из пяти.

В начале июля Лунев перешел в немецкий чемпионат. Агент голкипера Антон Смирнов сообщил, что его клиент подписал двухлетний контракт с «Байером».

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