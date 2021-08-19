Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 17:23
17:21
Политика
Зеленский ответил на вопрос о своем участии в следующих выборах президента Украины
17:21
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о заминированном грузовике возле Конгресса США
17:18
Политика
Свежий опрос ВЦИОМ показал реальное отношение крымчан к воссоединению с Россией
17:16
Происшествия
Пьяный подросток убил 42-летнего жителя Владимирской области из-за долга
17:15
Армия
В Индии объяснили, как «сверхспособности» сделают Су-57 лидером среди истребителей
17:08
Политика
Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным» по отношению к Украине
17:06
Происшествия
Огромная акула едва не съела известного дайвера из Приморья, появилось видео
17:04
Шоу-бизнес
Беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала растяжки на теле
17:04
Политика
Зеленский выразил недоверие к сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»
17:04
Армия
Военный аналитик Коротченко предложил на государственном уровне признать ВСУ террористами
Все новости

Сделка с Netflix сделала Дэниела Крейга самым высокооплачиваемым актером Голливуда
Общество
Сделка с Netflix сделала Дэниела Крейга самым высокооплачиваемым актером Голливуда
Global Look Press  /  Dennis Van Tine/imago stock&people

Лос-Анджелес, 19 августа. Издание Variety опубликовало список актеров с самыми высокими гонорарами за 2021 год. Звезда «бондианы» Дэниел Крейг возглавил рейтинг и обошел Дуэйна Скалу Джонсона.

Британский актер Дэниел Крейг вот-вот распрощается с амплуа «агента 007» после нескольких успешных лет существования франшизы. Покинув кинотеатры, артист перебрался на потоковый сервис Netflix, который заключил внушительную сделку по покупке франшизы «Достать ножи» Райана Джонса. Неожиданно серия детективов сделала Крейга самой высокооплачиваемой звездой. Договор со стриминг-сервисом принес актеру 100 млн долларов.

На втором месте оказался Дуэйн Джонсон. Звезда франшизы «Форсаж» получила гонорар в размере 50 млн долларов благодаря съемкам в картине The One. Третье место разделили между собой Уилл Смит и Дензел Вашингтон — оба заработали по 40 млн за роли в картинах «Король Ричард» и «Дьявол в деталях».

Несмотря на внушительный гонорар, Крейг не планирует обеспечивать безбедное будущее семье. Актер признался, что рассчитывает оставить детей без наследства.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сделка с Netflix сделала Дэниела Крейга самым высокооплачиваемым актером Голливуда
Дуэйн Джонсон netflix дэниел крейг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru