Сделка с Netflix сделала Дэниела Крейга самым высокооплачиваемым актером Голливуда

Лос-Анджелес, 19 августа. Издание Variety опубликовало список актеров с самыми высокими гонорарами за 2021 год. Звезда «бондианы» Дэниел Крейг возглавил рейтинг и обошел Дуэйна Скалу Джонсона.

Британский актер Дэниел Крейг вот-вот распрощается с амплуа «агента 007» после нескольких успешных лет существования франшизы. Покинув кинотеатры, артист перебрался на потоковый сервис Netflix, который заключил внушительную сделку по покупке франшизы «Достать ножи» Райана Джонса. Неожиданно серия детективов сделала Крейга самой высокооплачиваемой звездой. Договор со стриминг-сервисом принес актеру 100 млн долларов.

На втором месте оказался Дуэйн Джонсон. Звезда франшизы «Форсаж» получила гонорар в размере 50 млн долларов благодаря съемкам в картине The One. Третье место разделили между собой Уилл Смит и Дензел Вашингтон — оба заработали по 40 млн за роли в картинах «Король Ричард» и «Дьявол в деталях».

Несмотря на внушительный гонорар, Крейг не планирует обеспечивать безбедное будущее семье. Актер признался, что рассчитывает оставить детей без наследства.