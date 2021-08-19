Москва отвергла обвинения Запада в «притеснении» британских журналистов

Москва, 19 августа. Москва отвергает все заявления западных СМИ о якобы притеснениях британских журналистов. Об этом заявил МИД России.

Внешнеполитическое ведомство РФ обозначило позицию Москвы по обвинениям Запада. Россия не притесняет британских журналистов.

Действия российской стороны являются закономерным ответом на шаги Лондона, подчеркнули в МИД.

Журналисты афганского телеканала ранее пострадали от нападения радикалов из «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Инцидент произошел в Джелалабаде.

1 Организация запрещена на территории РФ.